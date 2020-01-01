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Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто

Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто
ДТП за участю двох легковиків сталася ввечері 13 квітня на вулиці Шопена в Луцьку.

Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.

Так, близько 20 години на вулиці Шопена легковик «Мерседес» влетів у бік авто служби охорони «Арсенал».

На місці були патрульні.

Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто

Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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