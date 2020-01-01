Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто





Про це повідомили очевидці, -



Так, близько 20 години на вулиці Шопена легковик «Мерседес» влетів у бік авто служби охорони «Арсенал».



На місці були патрульні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох легковиків сталася ввечері 13 квітня на вулиці Шопена в Луцьку.Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.Так, близько 20 години на вулиці Шопена легковик «Мерседес» влетів у бік авто служби охорони «Арсенал».На місці були патрульні.

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