Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто
Сьогодні, 22:48
ДТП за участю двох легковиків сталася ввечері 13 квітня на вулиці Шопена в Луцьку.
Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.
Так, близько 20 години на вулиці Шопена легковик «Мерседес» влетів у бік авто служби охорони «Арсенал».
На місці були патрульні.
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Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.
Так, близько 20 години на вулиці Шопена легковик «Мерседес» влетів у бік авто служби охорони «Арсенал».
На місці були патрульні.
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