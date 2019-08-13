Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського





У відповідності до попередньої звітної дати – 6 квітня – ціни в основному залишились на тому ж рівні, -



Дешевше можна купити гречку, сметану 15% , олію соняшникову, масло 72,5 %, шинку свинну, картоплю, капусту білокачанну старого врожаю, цибулю старого врожаю та моркву.



Порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості яєць фабричних (на 17,6%), молока (на 14,6%) та борошна (на 2%).



Більш детальна інформацію про ціни зазначена у таблиці:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 квітня управлінням економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проводився черговий моніторинг цін на соціально значимі продукти харчування, які реалізовуються у 8 супермаркетах міста.У відповідності до попередньої звітної дати – 6 квітня – ціни в основному залишились на тому ж рівні, - інформують на сайті міста.Дешевше можна купити гречку, сметану 15% , олію соняшникову, масло 72,5 %, шинку свинну, картоплю, капусту білокачанну старого врожаю, цибулю старого врожаю та моркву.Порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості яєць фабричних (на 17,6%), молока (на 14,6%) та борошна (на 2%).Більш детальна інформацію про ціни зазначена у таблиці:

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