вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського

Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського
13 квітня управлінням економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проводився черговий моніторинг цін на соціально значимі продукти харчування, які реалізовуються у 8 супермаркетах міста.

У відповідності до попередньої звітної дати – 6 квітня – ціни в основному залишились на тому ж рівні, - інформують на сайті міста.

Дешевше можна купити гречку, сметану 15% , олію соняшникову, масло 72,5 %, шинку свинну, картоплю, капусту білокачанну старого врожаю, цибулю старого врожаю та моркву.

Порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості яєць фабричних (на 17,6%), молока (на 14,6%) та борошна (на 2%).

Більш детальна інформацію про ціни зазначена у таблиці:

Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: володимир, ціни, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського
13 квітень, 23:23
Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто
13 квітень, 22:48
У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО
13 квітень, 22:20
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
13 квітень, 21:42
Схожі новини
Які продукти на Волині подорожчали найбільше Які продукти на Волині подорожчали найбільше
08 квітень, 16:40
У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти
08 квітень, 07:18
Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині
10 січень, 10:04
Експерт назвав продукти, які подорожчають восени Експерт назвав продукти, які подорожчають восени
13 серпень, 2019, 07:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Розповіли, чи змінились ціни у магазинах Володимира-Волинського
13 квітень, 23:23
 0
Аварія у Луцьку: Мерседес врізався в службове авто
13 квітень, 22:48
 0
У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО
13 квітень, 22:20
 0
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
13 квітень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8