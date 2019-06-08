Третина українців немає заощаджень: результати соцопитування





У 30,4% українців взагалі немає заощаджень. Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агентством Postmen серед користувачів Facebook, опубліковані в понеділок, 13 квітня, -



При цьому у 29,7% респондентів заощаджень вистачить тільки на один місяць, 16,5% зможуть протриматися до півроку, 5,2% - до одного року, а 4,2% мають заощадження, яких вистачить на три і більше років.



Відзначається, що 27,7% респондентів відзначили деяке збільшення своїх витрат, а 13,5% - значне зростання витрат, але у 26% опитаних витрати дещо зменшилися, а в 16,1% зменшилися значно. У 16,7% опитаних витрати не змінилися.



За останні 30 днів 80,3% респондентів купували більше продуктів харчування, ніж зазвичай, 37,2% стали купувати більше медикаментів, а 17,5% - більше товарів краси та гігієни. Також у список частіших покупок увійшли алкоголь (11,3%), товари для тварин (9,5%) і товари для саду та городу (7,3%). Крім того, деякі респонденти відзначили, що останнім часом купували більше валюти, антисептичних засобів і онлайн-вебінарів.



Більшість українців, як і раніше, вважає за краще здійснювати покупки оффлайн, тобто відвідуючи торгові точки, таких 63,3%. 17,6% опитаних віддають перевагу онлайн-покупкам, а 19,1% не змогли дати відповідь.



Українцям все ж довелося відкласти багато покупок: наприклад, купівлю одягу та взуття відклали 47,2% респондентів. На другому місці - подорожі: 40,9% повідомили про відкладену відпустку. Також 33,3% опитаних відклали купівлю квитків на будь-які заходи, 28,1% - ремонт і купівлю сантехніки. У списку відкладених покупок - гаджети, побутова техніка, меблі, автомобілі та предмети розкоші (дизайнерський одяг і прикраси).



Опитування показало також, що 47,8% українців зазначили, що стали працювати менше. 19,9% стали працювати більше, а для 32,2% респондентів змін у роботі не відбулося. При цьому у віковій групі 18-25 років більше стали працювати 42% опитаних, тоді як у групі 45-55 років таких лише 16%.



Опитування було проведено 9 квітня в Facebook. Кількість респондентів склала 802 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще майже 30% українців зазначили, що їх заощаджень вистачить тільки на місяць, а до півроку зможе протриматися лише чверть опитаних українців.У 30,4% українців взагалі немає заощаджень. Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агентством Postmen серед користувачів Facebook, опубліковані в понеділок, 13 квітня, - передає Корреспондент.При цьому у 29,7% респондентів заощаджень вистачить тільки на один місяць, 16,5% зможуть протриматися до півроку, 5,2% - до одного року, а 4,2% мають заощадження, яких вистачить на три і більше років.Відзначається, що 27,7% респондентів відзначили деяке збільшення своїх витрат, а 13,5% - значне зростання витрат, але у 26% опитаних витрати дещо зменшилися, а в 16,1% зменшилися значно. У 16,7% опитаних витрати не змінилися.За останні 30 днів 80,3% респондентів купували більше продуктів харчування, ніж зазвичай, 37,2% стали купувати більше медикаментів, а 17,5% - більше товарів краси та гігієни. Також у список частіших покупок увійшли алкоголь (11,3%), товари для тварин (9,5%) і товари для саду та городу (7,3%). Крім того, деякі респонденти відзначили, що останнім часом купували більше валюти, антисептичних засобів і онлайн-вебінарів.Більшість українців, як і раніше, вважає за краще здійснювати покупки оффлайн, тобто відвідуючи торгові точки, таких 63,3%. 17,6% опитаних віддають перевагу онлайн-покупкам, а 19,1% не змогли дати відповідь.Українцям все ж довелося відкласти багато покупок: наприклад, купівлю одягу та взуття відклали 47,2% респондентів. На другому місці - подорожі: 40,9% повідомили про відкладену відпустку. Також 33,3% опитаних відклали купівлю квитків на будь-які заходи, 28,1% - ремонт і купівлю сантехніки. У списку відкладених покупок - гаджети, побутова техніка, меблі, автомобілі та предмети розкоші (дизайнерський одяг і прикраси).Опитування показало також, що 47,8% українців зазначили, що стали працювати менше. 19,9% стали працювати більше, а для 32,2% респондентів змін у роботі не відбулося. При цьому у віковій групі 18-25 років більше стали працювати 42% опитаних, тоді як у групі 45-55 років таких лише 16%.Опитування було проведено 9 квітня в Facebook. Кількість респондентів склала 802 людини.

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