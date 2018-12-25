Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту





Світлини оприлюднили у спільноті Vysoko.ua, -



"Тримайте трохи малолюдного ранньовесняного Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки! Річковий Порт Луцьк, центральний пляж, атракціони... Там і верба є. І це місце в умовах карантину стало якимось особливим і бажаним" - йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали чудові фото Центрального парку імені Лесі Українки з висоти пташиного польоту.Світлини оприлюднили у спільноті Vysoko.ua, - передають Хроніки Любарта."Тримайте трохи малолюдного ранньовесняного Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки! Річковий Порт Луцьк, центральний пляж, атракціони... Там і верба є. І це місце в умовах карантину стало якимось особливим і бажаним" - йдеться у дописі.

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