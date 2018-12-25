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Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту
У мережі показали чудові фото Центрального парку імені Лесі Українки з висоти пташиного польоту.

Світлини оприлюднили у спільноті Vysoko.ua, - передають Хроніки Любарта.

"Тримайте трохи малолюдного ранньовесняного Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки! Річковий Порт Луцьк, центральний пляж, атракціони... Там і верба є. І це місце в умовах карантину стало якимось особливим і бажаним" - йдеться у дописі.

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

Показали фото луцького парку з висоти пташиного польоту

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Теги: парк, луцьк, фото
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