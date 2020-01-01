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У Любомлі відремонтують школу за 1,5 мільйона

У Любомлі відремонтують школу за 1,5 мільйона
Відділ освіти, молоді та спорту провів електронні торги з визначення виконавця робіт з капітального ремонту даху Любомльського ЗЗСО №2.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозорро, - передає Район.Любомль

Роботи з капітального ремонту даху Любомльського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради мають завершитися до 31 грудня 2020 року.

Єдиним учасником аукціону став ФОП Мазуркевич Олександр Ярославович, який і став переможцем.

Вартість робіт – 1,44 мільйона гривень.

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Теги: любомль, школа, ремонт
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