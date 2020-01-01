У Любомлі відремонтують школу за 1,5 мільйона





Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозорро, -



Роботи з капітального ремонту даху Любомльського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради мають завершитися до 31 грудня 2020 року.



Єдиним учасником аукціону став ФОП Мазуркевич Олександр Ярославович, який і став переможцем.



Вартість робіт – 1,44 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ освіти, молоді та спорту провів електронні торги з визначення виконавця робіт з капітального ремонту даху Любомльського ЗЗСО №2.Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозорро, - передає Район.ЛюбомльРоботи з капітального ремонту даху Любомльського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради мають завершитися до 31 грудня 2020 року.Єдиним учасником аукціону став ФОП Мазуркевич Олександр Ярославович, який і став переможцем.Вартість робіт – 1,44 мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію