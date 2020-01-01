У Любомлі відремонтують школу за 1,5 мільйона
Сьогодні, 04:15
Відділ освіти, молоді та спорту провів електронні торги з визначення виконавця робіт з капітального ремонту даху Любомльського ЗЗСО №2.
Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозорро, - передає Район.Любомль
Роботи з капітального ремонту даху Любомльського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради мають завершитися до 31 грудня 2020 року.
Єдиним учасником аукціону став ФОП Мазуркевич Олександр Ярославович, який і став переможцем.
Вартість робіт – 1,44 мільйона гривень.
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Про це йдеться на сайті публічних закупівель Прозорро, - передає Район.Любомль
Роботи з капітального ремонту даху Любомльського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради мають завершитися до 31 грудня 2020 року.
Єдиним учасником аукціону став ФОП Мазуркевич Олександр Ярославович, який і став переможцем.
Вартість робіт – 1,44 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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