Сирна, класична та для холостяка: рецепти пасок на Великдень





У випіканні цього традиційного для Великодня хліба, немає великий таємниць чи складнощів. Головне мати гарний настрій, якісні складники та терпіння. Адже чого-чого, а поспіху великодня випічка не любить, -



Класична паска

Цей рецепт класичної паски підійде і для випікання в печі, і в духовій чи газовій шафі. Кількість складників розрахована на велику родину і тих, хто любить, коли пасок багато, вони не надто солодкі, і смакують навіть у підсохлому вигляді.



Складники для паски:



200 г дріжджів (пресованих)

1,5 л молоко

10 домашніх яєць

5 стаканів цукру

300 г масла

борошно

1 неповний стакан олії

родзинки

ванілін, цукати (за бажанням)

Складники для глазурі:



білки від яєць (вони у вас залишаться)

цукрова пудра

лимонний сік чи кислота



1. Аби тісто вдалося, за кілька годин перед приготуванням, перенесіть інгредієнти у тепле місце. Це стосується борошна, яєць, цукру.



2. Поставте на маленький вогонь молоко, аби воно було теплим (не гарячим). А вершкове масло на водяну баню, або воно стало рідким. Родзинки помийте, а потім залийте гарячою водою та залиште на деякий час.



3. Доки молоко буде нагріватися, а масло плавитися, займімося яйцями. Відділіть жовтки від білків. Білки залиште для глазурі, яку наноситимете на паску, коли та охолоне. Тож поки що поставте білки в холодильник.



4. Розітріть жовтки з цукром. А дріжджі покришіть і додайте в них трішки цукру. Взаємодіячи, цукор перетворить дріжджі на рідку субстанцію. Її додайте до яєць, туди ж поступово вливайте тепле молоко. Змішайте віничком масу, додайте трішки просіяного борошна і залиште цю масу у теплому місці, накривши її рушником. Це опара, яка почне за трішки вкриватися бульбашками та збільшуватися в об’ємі.



5. Доки опара готується, злийте воду з родзинок та висипте їх на рушник сохнути.



6. Приблизно за пів години опара буде готова. Тепер приготуйтеся до довгої роботи руками.



7. Влийте в опару розтале вершкове масло, олію і починайте додавати борошно. Борошно повинне бути просіяне та тепле. Це дозволить краще працювати дріжджам, а паску вийде пориста. Тісто має бути середнім. Не рідким і не густим. Місити тісто потрібно довго. Кажуть, що до появи поту на обличчі. У практиці це означає приблизно хвилин 20-30. У самому кінці додайте родзинки та ще раз перемішайте.



8. Залиште тісто, аби воно сходило. Його можна підминати 1-2 рази.



9. Доки тісто готується, змажте форми олією. Духовка або ж піч має бути розігріта до 180-200 градусів. Залежно від того, яка форма вашої паски (більша чи менша), регулюйте час випікання.



10. Викладіть тісто у форми на 1/3. Воно має підійти. Тим часом збийте виделкою яйце, яким будете змазувати вершечок паски перед відправкою у піч.



11. Тим часом приготуємо глазур: один білок збиваємо до м’який піків. І додаємо цукрову пудру до потрібної консистенції. А трішки лимонної кислоти, аби глазур не втратила колір і була білосніжною.







Паска "для холостяків"



Ця паска готується в мультиварці, одно з улюблених кухонних приладів холостяків або тих, хто не дуже любить готувати чи має на це час. Горщик зробить замість вас майже всю роботу. Якщо звісно, у нього є функція випічки.







Складники:



100 г молока

2,5 ск. борошна

80 г масла

10 г сухих активних дріжджів

сіль, ванілін, цукор, родзинки за смаком

2 яйця



1. Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Яйця збийте з цукром та додайте до маси розм’якле вершкове масло. Додайте дріжджі до цієї маси і перемішайте. Залиште субстанцію у теплому місці на деякий час для активації дріжджів.



2. Додайте до маси просіяне тепле борошно, родзинки та замісіть тісто.



3. Залиште його на 1,5-2 години у тепло місці, аби тісто підійшло.



4. Чашу мультиварки змастіть маслом та викладіть у неї тісто. Встановить режим випічка. По завершенню прикрасіть паску глазур’ю.



Сирна сира паска



Цей рецепт підійде для людей, які люблять сир та не їдять випічку. Адже пекти тут нічого не потрібно.



Складники:



700 г кисломолочного сиру

300 г сметани 20% жирності

4 яйця

200 г цукру

100 г масла

родзинки

ванільний цукор, цукати — за бажанням







1. Оскільки паска сира, то впевніться у якості складників. Аби це був свіжий продукт та високої якості. Яйця помийте з милом перед приготуванням.



2. Жовтки відділяємо від білків та змішуємо з маслом, цукром та сметаною. Усе збиваємо міксером в єдину масу. За бажанням додаємо цукор.



3. Сир потрібно перетерти через сито, або якісно збити блендером. Потім з’єднати його з яєчною масою та родзинками і якісно перемішати.



4. Форму встеліть марлею у кілька шарів. Туди покладіть сирну масу. Добре втрамбуйте та поставте в холодильник на 6 годин.



5. Акуратно вийміть паску з форми, звільніть її від марлі і прикрасьте цукарами чи цукровою пудрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже за лічені дні господині та господарі почнуть випікати паски на Великдень. А дехто уже цим зайнявся. Паска зберігається довго. Її достатньо покласти у холодильник. І навіть коли паска не така м’яка, нею смачно ласувати з какао чи молоком.У випіканні цього традиційного для Великодня хліба, немає великий таємниць чи складнощів. Головне мати гарний настрій, якісні складники та терпіння. Адже чого-чого, а поспіху великодня випічка не любить, - пише ІА Конкурент.Цей рецепт класичної паски підійде і для випікання в печі, і в духовій чи газовій шафі. Кількість складників розрахована на велику родину і тих, хто любить, коли пасок багато, вони не надто солодкі, і смакують навіть у підсохлому вигляді.Складники для паски:200 г дріжджів (пресованих)1,5 л молоко10 домашніх яєць5 стаканів цукру300 г маслаборошно1 неповний стакан оліїродзинкиванілін, цукати (за бажанням)Складники для глазурі:білки від яєць (вони у вас залишаться)цукрова пудралимонний сік чи кислота1. Аби тісто вдалося, за кілька годин перед приготуванням, перенесіть інгредієнти у тепле місце. Це стосується борошна, яєць, цукру.2. Поставте на маленький вогонь молоко, аби воно було теплим (не гарячим). А вершкове масло на водяну баню, або воно стало рідким. Родзинки помийте, а потім залийте гарячою водою та залиште на деякий час.3. Доки молоко буде нагріватися, а масло плавитися, займімося яйцями. Відділіть жовтки від білків. Білки залиште для глазурі, яку наноситимете на паску, коли та охолоне. Тож поки що поставте білки в холодильник.4. Розітріть жовтки з цукром. А дріжджі покришіть і додайте в них трішки цукру. Взаємодіячи, цукор перетворить дріжджі на рідку субстанцію. Її додайте до яєць, туди ж поступово вливайте тепле молоко. Змішайте віничком масу, додайте трішки просіяного борошна і залиште цю масу у теплому місці, накривши її рушником. Це опара, яка почне за трішки вкриватися бульбашками та збільшуватися в об’ємі.5. Доки опара готується, злийте воду з родзинок та висипте їх на рушник сохнути.6. Приблизно за пів години опара буде готова. Тепер приготуйтеся до довгої роботи руками.7. Влийте в опару розтале вершкове масло, олію і починайте додавати борошно. Борошно повинне бути просіяне та тепле. Це дозволить краще працювати дріжджам, а паску вийде пориста. Тісто має бути середнім. Не рідким і не густим. Місити тісто потрібно довго. Кажуть, що до появи поту на обличчі. У практиці це означає приблизно хвилин 20-30. У самому кінці додайте родзинки та ще раз перемішайте.8. Залиште тісто, аби воно сходило. Його можна підминати 1-2 рази.9. Доки тісто готується, змажте форми олією. Духовка або ж піч має бути розігріта до 180-200 градусів. Залежно від того, яка форма вашої паски (більша чи менша), регулюйте час випікання.10. Викладіть тісто у форми на 1/3. Воно має підійти. Тим часом збийте виделкою яйце, яким будете змазувати вершечок паски перед відправкою у піч.11. Тим часом приготуємо глазур: один білок збиваємо до м’який піків. І додаємо цукрову пудру до потрібної консистенції. А трішки лимонної кислоти, аби глазур не втратила колір і була білосніжною.Ця паска готується в мультиварці, одно з улюблених кухонних приладів холостяків або тих, хто не дуже любить готувати чи має на це час. Горщик зробить замість вас майже всю роботу. Якщо звісно, у нього є функція випічки.Складники:100 г молока2,5 ск. борошна80 г масла10 г сухих активних дріжджівсіль, ванілін, цукор, родзинки за смаком2 яйця1. Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Яйця збийте з цукром та додайте до маси розм’якле вершкове масло. Додайте дріжджі до цієї маси і перемішайте. Залиште субстанцію у теплому місці на деякий час для активації дріжджів.2. Додайте до маси просіяне тепле борошно, родзинки та замісіть тісто.3. Залиште його на 1,5-2 години у тепло місці, аби тісто підійшло.4. Чашу мультиварки змастіть маслом та викладіть у неї тісто. Встановить режим випічка. По завершенню прикрасіть паску глазур’ю.Цей рецепт підійде для людей, які люблять сир та не їдять випічку. Адже пекти тут нічого не потрібно.Складники:700 г кисломолочного сиру300 г сметани 20% жирності4 яйця200 г цукру100 г маслародзинкиванільний цукор, цукати — за бажанням1. Оскільки паска сира, то впевніться у якості складників. Аби це був свіжий продукт та високої якості. Яйця помийте з милом перед приготуванням.2. Жовтки відділяємо від білків та змішуємо з маслом, цукром та сметаною. Усе збиваємо міксером в єдину масу. За бажанням додаємо цукор.3. Сир потрібно перетерти через сито, або якісно збити блендером. Потім з’єднати його з яєчною масою та родзинками і якісно перемішати.4. Форму встеліть марлею у кілька шарів. Туди покладіть сирну масу. Добре втрамбуйте та поставте в холодильник на 6 годин.5. Акуратно вийміть паску з форми, звільніть її від марлі і прикрасьте цукарами чи цукровою пудрою.

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