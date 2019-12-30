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Поблизу нововолинської шахти забруднюють територію: слідчі відкрили «кримінал»

Поблизу нововолинської шахти забруднюють територію: слідчі відкрили «кримінал»
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель у Нововолинську поблизу терикону колишньої четвертої шахти.

Реагуючи на повідомлення в засобах масової інформації, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження за фактом можливого забруднення земель (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України) поблизу терикону колишньої четвертої шахти у Нововолинську, - передає БУГ.

Тривають першочергові слідчі дії, до яких залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.

Про результати розслідування буде поінформовано громадськість.

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Теги: шахта, нововолинськ, сміття
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