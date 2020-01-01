Як карантин вплинув на світовий футбол





Про це Олександр Зелінський для ІА Волинські новини.



У Європі внутрішній чемпіонат грають лише у Білорусі, а в Бельгії, попри рекомендації УЄФА, догравати не хочуть та вже називають чемпіона. Натомість в Україні тривають дискусії, чи догравати чемпіонат, чи визначати чемпіона та команди, які посіли місця в єврокубках та зоні вильоту.



Утім проблема чемпіонатів нині не є головною, адже окремі клуби просто почали зникати з футбольної карти світу, зірки світового масштабу йдуть на пониження зарплати заради існування своїх команд, а експерти говорять про те, що найближчим часом стомільйонних трансферів очікувати не варто.



Інформаційне агентство Волинські Новини вирішило детальніше проаналізувати, що відбувається з грою мільйонів у період карантину, як зміниться світовий футбол після нього та коли дограють футбольні чемпіонати.



Коронавірус – Євро-2020 1:0



Європейська футбольна першість проходить один раз на чотири роки. Цьогоріч змагання мали відбутися у дванадцяти європейських містах, а не, як зазвичай, в одній чи двох країнах-господарках. Проте на екстреному засіданні через пандемію коронавірусу УЄФА перенесла Євро-2020 на наступний рік, турбуючись про здоров‘я вболівальників, футболістів та усього персоналу. В ухваленні цього рішення посприяло й уникнення тиску на країни, які мали приймати матчі турніру. Адже до і так нелегкої організації подібних поєдинків додалася б ще низка заходів, пов‘язаних з коронавірусною хворобою.



У контексті перенесення Євро варто згадати й про збірну України. Після феєричної перемоги над чинними чемпіонами Європи португальцями та загалом блискучого відбірного циклу більшість експертів казали, що перенесення європейського форуму не на руку команді Андрія Шевченка. Чому? Українська збірна відчула впевненість і наразі показує найкращий футбол у своїй історії, тож грати на Євро цьогоріч, на їхню думку, було б найкращим варіантом. Інша ж сторона апелює до того, що нині після травм відновлюються лідери Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, до форми українського бразильця Марлоса також є запитання, а форвард Артем Бєсєдін, який хоч і не був основним та не часто отримував виклики до збірної, отримав річну дискваліфікацію через допінговий скандал. До того ж, наступного року до рівня збірної можуть дорости чемпіони світу U-20, також у медіа звучать прізвища півзахисника «Зорі» Богдана Лєднєва, нападника «Десни» Олександра Філіппова, хавбека угорського «Ференцвароша» Ігоря Харатіна. Втім істинність тієї чи тієї теорії ми зможемо перевірити лише наступного літа.



Незважаючи на перенесення турніру на наступний рік, формат залишиться той самий. Зокрема збірна України має зіграти з Нідерландами та Австрією, ще один суперник мав визначитися. Але що робити вболівальникам, які вже купили квитки на матчі улюбленої збірної та зарезервували номери в готелях? УЄФА обіцяє всі тікети залишити дійсними, а також залишає можливість повернення коштів без будь-яких комісій, якщо вболівальники все ж захочуть здати квитки. Натомість залагодження питань з резервуванням житла та квитків на транспорт залишається за самими фанатами.



Чи правильним є рішення УЄФА про перенесення? Очевидно, що так, адже навіть у разі проведення Євро цьогоріч воно навряд чи проходило б з уболівальниками на трибунах. Чи потрібні такі турніри без фанатів – питання риторичне.



Коронавірус – єврокубки 2:0 (упевнена перемога)



Ліга чемпіонів та меншою мірою Ліга Європи – те, за що усі вболівальники люблять футбол, адже у цих турнірах змагаються найкращі клуби світу. Ще 11 березня вся футбольна Європа обговорювала дивовижну перемогу «Атлетико» над чинним володарем трофея «Ліверпулем», а вже 13 березня УЄФА скасувала матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи через поширення у світі коронавірусу.



Відзначимо, що за день до цього перший матч 1/8 Ліги Європи встиг провести «Шахтар», щоправда, він проходив без глядачів.



На період зупинки турнірів до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробилися «ПСЖ», «Аталанта» «РБ Лейпциг» та «Атлетико», інші матчі-відповіді 1/8 «Баварія» – «Челсі», «Манчестер Сіті» – «Реал Мадрид», «Ювентус» – «Ліон», «Барселона» – «Наполі» перенесено. Натомість в Лізі Європи команди встигли зіграти лише перші матчі 1/8.



Уже згодом в окремих ЗМІ з’явилася інформація, що фінал Ліги Європи зіграють 24 червня, а Ліги чемпіонів – 27 червня, зокрема фінальні матчі планують без уболівальників.



Буквально тиждень тому президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що до 3 серпня Ліга чемпіонів та Ліга Європи мають бути завершені. Він не виключив варіанти, що турніри взагалі не будуть дограні, адже якщо ситуація залишиться такою ж, то догравати єврокубки до вересня чи жовтня буде запізно.



Коронавірус – місцеві чемпіонати 3:0 (розгром)



Усі місцеві чемпіонати в Європі призупинено, коли їх продовжать, в яких умовах та чи продовжать узагалі – поки невідомо.



Лише Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі, в якій феєрять українці Артем Мілевський і Олександр Нойок, а також дебютував Євген Хачеріді, продовжує грати з уболівальниками на трибунах. Бацька Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом, адже, на його думку, від паніки люди можуть постраждати більше, ніж від самої хвороби. Натомість іншої думки фанати провідних команд, які закликали федерацію призупинити білоруський чемпіонат та самі не відвідують матчі. Такої ж думки дотримуються окремі футболісти, але ще вчора команди грали черговий тур чемпіонату Білорусі.



Попри рекомендації УЄФА дограти чемпіонати, у Бельгії зібралися президенти клубів та взагалі погодилися зупинити чемпіонат і призначити призерів відповідно до турнірної таблиці на момент останнього зіграного туру. Відповідно, чемпіоном мав стати «Брюгге» Еударда Соболя, а друге лігочемпіонівське місце мав посісти «Гент», за який грають Роман Безус, Ігор Пластун та Роман Яремчук. Втім проти цього виступила УЄФА, яка пригрозила бельгійцям, що їхні команди не візьмуть участі в єврокубках у наступному сезоні.



Припинили ігри і у всіх топ-5 європейських чемпіонатах.



В Англії говорять про варіанти закінчення чемпіонату за 56 та 35 днів, коли він відновиться – невідомо, але кажуть, що матчі, які залишилися, пройдуть без уболівальників.



Натомість у Німеччині командам дозволили тренуватися в невеликих групах, але з дотриманням жорстких заходів карантину. У травні планують відновити ігри Бундесліги, але матчі також будуть проходити без глядачів.



Щодо Іспанії, то тут розробили план із відновлення Ла Ліги, зокрема команди мають тренуватися по вісім людей в трьох групах, а до відновлення турніру за три дні кожен футболіст має пройти тест на коронавірус. Цікаво, що мадридський «Реал», незважаючи на надзвичайний стан, готується до відновлення тренувань, для цього лікарі вершкових склали правила безпеки. За повідомленнями окремих ЗМІ, іспанській федерації футболу запропонували дограти чемпіонат на Канарах, мовляв, для цього там є всі умови.



В Італії чемпіонат можуть поновити наприкінці травня, але якщо це і відбудеться, то про матчі з глядачами не йдеться. У сусідній Франції датою відновлення чемпіонату називають 15 червня, але це в кращому випадку. Цікаво, що букмекери навіть проаналізували, який з чемпіонатів відновить ігри першим, поки лідирує АПЛ.



Хоча чемпіонат в Україні поки не зупиняють, навколо цього розгорілася неабияка суперечка. Як відомо, після двох кіл (22 турів), команди діляться на дві групи по шість команд – перша шістка бореться за єврокубки, друга – за збереження прописки у вишці.



Наздогнати донецький «Шахтар» командам навряд чи вдасться, а ось через другу путівку до Ліги чемпіонів у разі зупинення чемпіонату виникли дискусії. Так, після всіх 22 турів, коли кожна команда зіграла одна з одною, друге місце посідало «Динамо», але після ще одного туру на другу сходинку вийшла «Зоря». Аргументи обох клубів, чому саме вони мають грати в кваліфікації Ліги чемпіонів, зрозуміти можна, але, як вже зазначалося, УЄФА рекомендувала дограти чемпіонати. Відтак доля лігочемпіонівського місця має вирішитися у спортивній боротьбі. Цікаво, що сьогодні саме кияни першими вийшли з карантину та почали тренуватися у групах.



Відзначимо, що усі клуби Першої ліги також на карантині. На офіційному сайті луцької «Волині» вказано, що команда перебуває на карантині до 24 квітня.



Європейські гранди знижують зіркам зарплати, стомільйонних трансферів не буде



COVID-19 неабияк повпливав на світовий футбол. Якщо в Україні та Росії футбольні клуби утримують олігархи, то більшість європейських клубів звикли жити за рахунок продуманого менеджменту, прав на трансляцію та продажу футболістів. Через це нині більшість з них перебувають не в найкращому фінансовому становищі.



Навіть деякі гранди європейського футболу пішли на зниження зарплати своїм футболістам. Зокрема лондонський «Арсенал» запропонував гравцям знизити зарплату на 12,5% впродовж року, але якщо команда вийде до Ліги чемпіонів, то зарплату виплатять у повному обсязі. Відзначимо, що футболістам АПЛ мали скоротити зарплату на 30%, але вони не пішли на це, оскільки вважають, що гроші залишаться у власників, натомість вони самі бажають жертвувати кошти на боротьбу з коронавірусом. До слова, клуби АПЛ можуть втратити понад мільярд фунтів.



Погодилися на зменшення зарплати в межах 10-20% футболісти мадридського «Реала». Знизили заробітну плату і футболістам «Барселони», а гравці каталонців навіть робили внески, щоб у повному обсязі заплатити персоналу. Футболісти німецьких грандів «Баварії» та «Боруссії» також погодилися на зниження зарплати на 20%. До слова, німецькі ЗМІ повідомляли, що чотири клуби Бундесліги мають перспективу банкрутства.



Пішли на зниження зарплат і в Серії А – футболісти отримуватимуть на 33% менше впродовж двох місяців у разі відновлення чемпіонату або впродовж чотирьох місяців у разі його припинення. Зокрема одним з перших про зниження зарплат оголосив «Ювентус», у якому кілька футболістів захворіли на коронавірус. Один із найкращих гравців світу Кріштіану Роналду відмовився від майже чотирьох мільйонів євро. Пішли на зниження зарплат футболістів і у Франції, а зірку «ПСЖ» Неймара можуть залишити без 50% платні.



Окремі клуби взагалі не можуть себе утримувати, відтак почали процедуру ліквідації. Першим про припинення існування заявив ФК «Жиліна» зі Словаччини, адже не має фінансів через припинення змагань.



Через СOVID-19 також подешевшали футболісти – німецький портал Transfermarkt на 20% знизив вартість гравців, натомість спортсмени 1998 року народження й молодші впали в ціні на 10%.



Відтак про відсутність трансферів за 100 мільйонів у найближчі два-три роки заговорили колишній президент мюнхенської «Баварії» Улі Генесс та президент ФІФА Джанні Інфантіно. З ними погодилися і чимало футбольних агентів, які заявили, що ціни на футболістів значно знизяться.



P.S.



Усе сказане вище можна охарактеризувати розгромним футбольним рахунком 3:0, з яким коронавірус перемагає європейський та світовий футбол. Відсутність ігор в чемпіонатах та єврокубках – це відсутність грошей для команд, а відтак економічні проблеми. Натомість футболісти через перенесення Євро на наступний рік втратили можливість показати себе на цьому турнірі та перейти в більш іменитий клуб.



Незважаючи на кризу, футбольні зірки всіляко допомагають у боротьбі з коронавірусом. Кошти пожертували Садіо Мане, Мохаммед Салах, Поль Погба, Роберт Левандовскі, Ліонель Мессі, Пеп Гвардіола, Давід де Хеа, Марко Ройс, Кіліан Мбаппе, Неймар, Хаві, Златан Ібрагімович та багато інших. Не оминули цю проблему й українські клуби та футбольні люди.



Тож сподіваємося, що вже невдовзі пандемію коронавірусу буде подолано, і ми всі повернемося до звичного ритму життя, зокрема – переглядатимемо круті футбольні матчі на смарагдових полях Європи та України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Призупинення УПЛ, пауза в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також перенесення Євро-2020 на наступний рік – нині невідомо, коли українські вболівальники та фанати гри мільйонів у всьому світі побачать нові футбольні матчі, а про їхню присутність на стадіонах взагалі не говорять. Пандемія коронавірусу вдарила по футболу зі всіх фронтів, відтак уболівальники можуть побачити нові матчі лише на турнірах футбольного симулятора FIFA 20.Про це пише для ІА Волинські новини.У Європі внутрішній чемпіонат грають лише у Білорусі, а в Бельгії, попри рекомендації УЄФА, догравати не хочуть та вже називають чемпіона. Натомість в Україні тривають дискусії, чи догравати чемпіонат, чи визначати чемпіона та команди, які посіли місця в єврокубках та зоні вильоту.Утім проблема чемпіонатів нині не є головною, адже окремі клуби просто почали зникати з футбольної карти світу, зірки світового масштабу йдуть на пониження зарплати заради існування своїх команд, а експерти говорять про те, що найближчим часом стомільйонних трансферів очікувати не варто.Інформаційне агентство Волинські Новини вирішило детальніше проаналізувати, що відбувається з грою мільйонів у період карантину, як зміниться світовий футбол після нього та коли дограють футбольні чемпіонати.Європейська футбольна першість проходить один раз на чотири роки. Цьогоріч змагання мали відбутися у дванадцяти європейських містах, а не, як зазвичай, в одній чи двох країнах-господарках. Проте на екстреному засіданні через пандемію коронавірусу УЄФА перенесла Євро-2020 на наступний рік, турбуючись про здоров‘я вболівальників, футболістів та усього персоналу. В ухваленні цього рішення посприяло й уникнення тиску на країни, які мали приймати матчі турніру. Адже до і так нелегкої організації подібних поєдинків додалася б ще низка заходів, пов‘язаних з коронавірусною хворобою.У контексті перенесення Євро варто згадати й про збірну України. Після феєричної перемоги над чинними чемпіонами Європи португальцями та загалом блискучого відбірного циклу більшість експертів казали, що перенесення європейського форуму не на руку команді Андрія Шевченка. Чому? Українська збірна відчула впевненість і наразі показує найкращий футбол у своїй історії, тож грати на Євро цьогоріч, на їхню думку, було б найкращим варіантом. Інша ж сторона апелює до того, що нині після травм відновлюються лідери Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, до форми українського бразильця Марлоса також є запитання, а форвард Артем Бєсєдін, який хоч і не був основним та не часто отримував виклики до збірної, отримав річну дискваліфікацію через допінговий скандал. До того ж, наступного року до рівня збірної можуть дорости чемпіони світу U-20, також у медіа звучать прізвища півзахисника «Зорі» Богдана Лєднєва, нападника «Десни» Олександра Філіппова, хавбека угорського «Ференцвароша» Ігоря Харатіна. Втім істинність тієї чи тієї теорії ми зможемо перевірити лише наступного літа.Незважаючи на перенесення турніру на наступний рік, формат залишиться той самий. Зокрема збірна України має зіграти з Нідерландами та Австрією, ще один суперник мав визначитися. Але що робити вболівальникам, які вже купили квитки на матчі улюбленої збірної та зарезервували номери в готелях? УЄФА обіцяє всі тікети залишити дійсними, а також залишає можливість повернення коштів без будь-яких комісій, якщо вболівальники все ж захочуть здати квитки. Натомість залагодження питань з резервуванням житла та квитків на транспорт залишається за самими фанатами.Чи правильним є рішення УЄФА про перенесення? Очевидно, що так, адже навіть у разі проведення Євро цьогоріч воно навряд чи проходило б з уболівальниками на трибунах. Чи потрібні такі турніри без фанатів – питання риторичне.Ліга чемпіонів та меншою мірою Ліга Європи – те, за що усі вболівальники люблять футбол, адже у цих турнірах змагаються найкращі клуби світу. Ще 11 березня вся футбольна Європа обговорювала дивовижну перемогу «Атлетико» над чинним володарем трофея «Ліверпулем», а вже 13 березня УЄФА скасувала матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи через поширення у світі коронавірусу.Відзначимо, що за день до цього перший матч 1/8 Ліги Європи встиг провести «Шахтар», щоправда, він проходив без глядачів.На період зупинки турнірів до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробилися «ПСЖ», «Аталанта» «РБ Лейпциг» та «Атлетико», інші матчі-відповіді 1/8 «Баварія» – «Челсі», «Манчестер Сіті» – «Реал Мадрид», «Ювентус» – «Ліон», «Барселона» – «Наполі» перенесено. Натомість в Лізі Європи команди встигли зіграти лише перші матчі 1/8.Уже згодом в окремих ЗМІ з’явилася інформація, що фінал Ліги Європи зіграють 24 червня, а Ліги чемпіонів – 27 червня, зокрема фінальні матчі планують без уболівальників.Буквально тиждень тому президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що до 3 серпня Ліга чемпіонів та Ліга Європи мають бути завершені. Він не виключив варіанти, що турніри взагалі не будуть дограні, адже якщо ситуація залишиться такою ж, то догравати єврокубки до вересня чи жовтня буде запізно.Усі місцеві чемпіонати в Європі призупинено, коли їх продовжать, в яких умовах та чи продовжать узагалі – поки невідомо.Лише Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі, в якій феєрять українці Артем Мілевський і Олександр Нойок, а також дебютував Євген Хачеріді, продовжує грати з уболівальниками на трибунах. Бацька Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом, адже, на його думку, від паніки люди можуть постраждати більше, ніж від самої хвороби. Натомість іншої думки фанати провідних команд, які закликали федерацію призупинити білоруський чемпіонат та самі не відвідують матчі. Такої ж думки дотримуються окремі футболісти, але ще вчора команди грали черговий тур чемпіонату Білорусі.Попри рекомендації УЄФА дограти чемпіонати, у Бельгії зібралися президенти клубів та взагалі погодилися зупинити чемпіонат і призначити призерів відповідно до турнірної таблиці на момент останнього зіграного туру. Відповідно, чемпіоном мав стати «Брюгге» Еударда Соболя, а друге лігочемпіонівське місце мав посісти «Гент», за який грають Роман Безус, Ігор Пластун та Роман Яремчук. Втім проти цього виступила УЄФА, яка пригрозила бельгійцям, що їхні команди не візьмуть участі в єврокубках у наступному сезоні.В Англії говорять про варіанти закінчення чемпіонату за 56 та 35 днів, коли він відновиться – невідомо, але кажуть, що матчі, які залишилися, пройдуть без уболівальників.Натомість у Німеччині командам дозволили тренуватися в невеликих групах, але з дотриманням жорстких заходів карантину. У травні планують відновити ігри Бундесліги, але матчі також будуть проходити без глядачів.Щодо Іспанії, то тут розробили план із відновлення Ла Ліги, зокрема команди мають тренуватися по вісім людей в трьох групах, а до відновлення турніру за три дні кожен футболіст має пройти тест на коронавірус. Цікаво, що мадридський «Реал», незважаючи на надзвичайний стан, готується до відновлення тренувань, для цього лікарі вершкових склали правила безпеки. За повідомленнями окремих ЗМІ, іспанській федерації футболу запропонували дограти чемпіонат на Канарах, мовляв, для цього там є всі умови.В Італії чемпіонат можуть поновити наприкінці травня, але якщо це і відбудеться, то про матчі з глядачами не йдеться. У сусідній Франції датою відновлення чемпіонату називають 15 червня, але це в кращому випадку. Цікаво, що букмекери навіть проаналізували, який з чемпіонатів відновить ігри першим, поки лідирує АПЛ.Хоча чемпіонат в Україні поки не зупиняють, навколо цього розгорілася неабияка суперечка. Як відомо, після двох кіл (22 турів), команди діляться на дві групи по шість команд – перша шістка бореться за єврокубки, друга – за збереження прописки у вишці.Наздогнати донецький «Шахтар» командам навряд чи вдасться, а ось через другу путівку до Ліги чемпіонів у разі зупинення чемпіонату виникли дискусії. Так, після всіх 22 турів, коли кожна команда зіграла одна з одною, друге місце посідало «Динамо», але після ще одного туру на другу сходинку вийшла «Зоря». Аргументи обох клубів, чому саме вони мають грати в кваліфікації Ліги чемпіонів, зрозуміти можна, але, як вже зазначалося, УЄФА рекомендувала дограти чемпіонати. Відтак доля лігочемпіонівського місця має вирішитися у спортивній боротьбі. Цікаво, що сьогодні саме кияни першими вийшли з карантину та почали тренуватися у групах.Відзначимо, що усі клуби Першої ліги також на карантині. На офіційному сайті луцької «Волині» вказано, що команда перебуває на карантині до 24 квітня.COVID-19 неабияк повпливав на світовий футбол. Якщо в Україні та Росії футбольні клуби утримують олігархи, то більшість європейських клубів звикли жити за рахунок продуманого менеджменту, прав на трансляцію та продажу футболістів. Через це нині більшість з них перебувають не в найкращому фінансовому становищі.Навіть деякі гранди європейського футболу пішли на зниження зарплати своїм футболістам. Зокрема лондонський «Арсенал» запропонував гравцям знизити зарплату на 12,5% впродовж року, але якщо команда вийде до Ліги чемпіонів, то зарплату виплатять у повному обсязі. Відзначимо, що футболістам АПЛ мали скоротити зарплату на 30%, але вони не пішли на це, оскільки вважають, що гроші залишаться у власників, натомість вони самі бажають жертвувати кошти на боротьбу з коронавірусом. До слова, клуби АПЛ можуть втратити понад мільярд фунтів.Погодилися на зменшення зарплати в межах 10-20% футболісти мадридського «Реала». Знизили заробітну плату і футболістам «Барселони», а гравці каталонців навіть робили внески, щоб у повному обсязі заплатити персоналу. Футболісти німецьких грандів «Баварії» та «Боруссії» також погодилися на зниження зарплати на 20%. До слова, німецькі ЗМІ повідомляли, що чотири клуби Бундесліги мають перспективу банкрутства.Пішли на зниження зарплат і в Серії А – футболісти отримуватимуть на 33% менше впродовж двох місяців у разі відновлення чемпіонату або впродовж чотирьох місяців у разі його припинення. Зокрема одним з перших про зниження зарплат оголосив «Ювентус», у якому кілька футболістів захворіли на коронавірус. Один із найкращих гравців світу Кріштіану Роналду відмовився від майже чотирьох мільйонів євро. Пішли на зниження зарплат футболістів і у Франції, а зірку «ПСЖ» Неймара можуть залишити без 50% платні.Окремі клуби взагалі не можуть себе утримувати, відтак почали процедуру ліквідації. Першим про припинення існування заявив ФК «Жиліна» зі Словаччини, адже не має фінансів через припинення змагань.Через СOVID-19 також подешевшали футболісти – німецький портал Transfermarkt на 20% знизив вартість гравців, натомість спортсмени 1998 року народження й молодші впали в ціні на 10%.Відтак про відсутність трансферів за 100 мільйонів у найближчі два-три роки заговорили колишній президент мюнхенської «Баварії» Улі Генесс та президент ФІФА Джанні Інфантіно. З ними погодилися і чимало футбольних агентів, які заявили, що ціни на футболістів значно знизяться.P.S.Усе сказане вище можна охарактеризувати розгромним футбольним рахунком 3:0, з яким коронавірус перемагає європейський та світовий футбол. Відсутність ігор в чемпіонатах та єврокубках – це відсутність грошей для команд, а відтак економічні проблеми. Натомість футболісти через перенесення Євро на наступний рік втратили можливість показати себе на цьому турнірі та перейти в більш іменитий клуб.Незважаючи на кризу, футбольні зірки всіляко допомагають у боротьбі з коронавірусом. Кошти пожертували Садіо Мане, Мохаммед Салах, Поль Погба, Роберт Левандовскі, Ліонель Мессі, Пеп Гвардіола, Давід де Хеа, Марко Ройс, Кіліан Мбаппе, Неймар, Хаві, Златан Ібрагімович та багато інших. Не оминули цю проблему й українські клуби та футбольні люди.Тож сподіваємося, що вже невдовзі пандемію коронавірусу буде подолано, і ми всі повернемося до звичного ритму життя, зокрема – переглядатимемо круті футбольні матчі на смарагдових полях Європи та України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію