Весна на Волині: неймовірні фото квітучих дерев





Про це



Інколи варто відійти від буденних справ, щоб надивитися на прекрасне. Якщо у вас немає такої можливості – пропонуємо фотопідбірку.



На фото: територія біля 4-ої шахти у Нововолинську.







Шкода, що дехто не береже природу. Так, від спалювання сухої трави страждають тварини, які живуть у природніх середовищах. Інколи ця людська недбалість може викликати важкі непоправні наслідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квітневий теплий вечір у Нововолинську. Навкруги все цвіте і пахне. У природи безліч кольорів і відтінків, а також – запахів.Про це розповідає БУГ.Інколи варто відійти від буденних справ, щоб надивитися на прекрасне. Якщо у вас немає такої можливості – пропонуємо фотопідбірку.На фото: територія біля 4-ої шахти у Нововолинську.Шкода, що дехто не береже природу. Так, від спалювання сухої трави страждають тварини, які живуть у природніх середовищах. Інколи ця людська недбалість може викликати важкі непоправні наслідки.

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