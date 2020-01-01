Весна на Волині: неймовірні фото квітучих дерев
Сьогодні, 08:17
Квітневий теплий вечір у Нововолинську. Навкруги все цвіте і пахне. У природи безліч кольорів і відтінків, а також – запахів.
Про це розповідає БУГ.
Інколи варто відійти від буденних справ, щоб надивитися на прекрасне. Якщо у вас немає такої можливості – пропонуємо фотопідбірку.
На фото: територія біля 4-ої шахти у Нововолинську.
Шкода, що дехто не береже природу. Так, від спалювання сухої трави страждають тварини, які живуть у природніх середовищах. Інколи ця людська недбалість може викликати важкі непоправні наслідки.
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Про це розповідає БУГ.
Інколи варто відійти від буденних справ, щоб надивитися на прекрасне. Якщо у вас немає такої можливості – пропонуємо фотопідбірку.
На фото: територія біля 4-ої шахти у Нововолинську.
Шкода, що дехто не береже природу. Так, від спалювання сухої трави страждають тварини, які живуть у природніх середовищах. Інколи ця людська недбалість може викликати важкі непоправні наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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