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Весна на Волині: неймовірні фото квітучих дерев

Весна на Волині: неймовірні фото квітучих дерев
Квітневий теплий вечір у Нововолинську. Навкруги все цвіте і пахне. У природи безліч кольорів і відтінків, а також – запахів.

Про це розповідає БУГ.

Інколи варто відійти від буденних справ, щоб надивитися на прекрасне. Якщо у вас немає такої можливості – пропонуємо фотопідбірку.

На фото: територія біля 4-ої шахти у Нововолинську.



Шкода, що дехто не береже природу. Так, від спалювання сухої трави страждають тварини, які живуть у природніх середовищах. Інколи ця людська недбалість може викликати важкі непоправні наслідки.

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Теги: весна, волинь, нововолинськ
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