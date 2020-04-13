У Франції ще на місяць продовжили карантин
Сьогодні, 05:20
Суворі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу у Франції продовжені до 11 травня.
Про це заявиви президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до французів, - передає Українська правда.
Дитячі садки та школи у Франції почнуть відкриватися "поступово", з 11 травня. Кордони також будуть закриті до 11 травня.
"Зрозуміло що ми не були готові (до коронавірусу - ред.), але ми протистоїмо йому. У найближчі чотири тижні правила, які запровадив уряд, мають продовжувати дотримуватися.
Чим більше людей будуть дотримуватися цих правил, тим більше життів ми зможемо врятувати".
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Про це заявиви президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до французів, - передає Українська правда.
Дитячі садки та школи у Франції почнуть відкриватися "поступово", з 11 травня. Кордони також будуть закриті до 11 травня.
"Зрозуміло що ми не були готові (до коронавірусу - ред.), але ми протистоїмо йому. У найближчі чотири тижні правила, які запровадив уряд, мають продовжувати дотримуватися.
Чим більше людей будуть дотримуватися цих правил, тим більше життів ми зможемо врятувати".
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Коментарі 1
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