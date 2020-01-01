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Курс валют у Луцьку на 14 квітня

Курс валют у Луцьку на 14 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.35, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.70

Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.11, продаж – 6.62.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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