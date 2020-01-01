Ранок 14 квітня: в Україні зафіксували 3372 випадки коронавірусу, на Волині – 80

В Україні зафіксовували 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 270 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 200 випадків;Волинська область — 80 випадків;Дніпропетровська область — 71 випадок;Донецька область — 12 випадків;Житомирська область — 112 випадків;Закарпатська область — 99 випадків;Запорізька область — 89 випадків;Івано-Франківська область — 332 випадки;Кіровоградська область — 144 випадки;м. Київ — 551 випадок;Київська область — 224 випадки;Львівська область — 136 випадків;Луганська область — 3 випадки;Миколаївська область — 5 випадків;Одеська область — 69 випадків;Полтавська область — 26 випадків;Рівненська область — 134 випадки;Сумська область — 74 випадки;Тернопільська область — 280 випадків;Харківська область — 14 випадків;Херсонська область — 34 випадки;Хмельницька область — 22 випадки;Чернівецька область — 546 випадків;Черкаська область — 105 випадків;Чернігівська область — 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.