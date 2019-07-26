Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу





Про це повідомив начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.



З вогнем борються рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів, 4-ї ДПРЧ м.Ковеля, 8-ї ДПРЧ м.Камінь-Каширський управління ДСНС України у Волинській області. Загалом задіяли 5 пожежних автомобілів, 5 мотопомп, трактор, майже 30 чоловік особового складу, а також команду місцевої пожежної охорони.



Керівництво гасіння пожежею здійснюють фахівці оперативно-координаційного центру управління ДСНС області.



"Площу горіння необхідно повністю залити величезною кількістю води, адже торф горить на глибині. Рятувальникам доводиться працювати в диму, який, на жаль, спровокували місцеві мешканці", - написав Грушовінчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває гасіння пожежі торф'янику біля села Залаззя Любешівського району, що виникла ще 7 квітня.Про це повідомив начальник управління ДСНС України у Волинській областіЗ вогнем борються рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів, 4-ї ДПРЧ м.Ковеля, 8-ї ДПРЧ м.Камінь-Каширський управління ДСНС України у Волинській області. Загалом задіяли 5 пожежних автомобілів, 5 мотопомп, трактор, майже 30 чоловік особового складу, а також команду місцевої пожежної охорони.Керівництво гасіння пожежею здійснюють фахівці оперативно-координаційного центру управління ДСНС області."Площу горіння необхідно повністю залити величезною кількістю води, адже торф горить на глибині. Рятувальникам доводиться працювати в диму, який, на жаль, спровокували місцеві мешканці", - написав Грушовінчук.

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