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Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу

Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу
Триває гасіння пожежі торф'янику біля села Залаззя Любешівського району, що виникла ще 7 квітня.

Про це повідомив начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.

З вогнем борються рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів, 4-ї ДПРЧ м.Ковеля, 8-ї ДПРЧ м.Камінь-Каширський управління ДСНС України у Волинській області. Загалом задіяли 5 пожежних автомобілів, 5 мотопомп, трактор, майже 30 чоловік особового складу, а також команду місцевої пожежної охорони.

Керівництво гасіння пожежею здійснюють фахівці оперативно-координаційного центру управління ДСНС області.

"Площу горіння необхідно повністю залити величезною кількістю води, адже торф горить на глибині. Рятувальникам доводиться працювати в диму, який, на жаль, спровокували місцеві мешканці", - написав Грушовінчук.
Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу
Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу

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Теги: пожежа, торфяник
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