На Волині за добу – два випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:10
За попередню добу отримали 2 позитивні результати дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19 (Старовижівський район).
Одна особа одужала (м.Луцьк), повідомляє ОДА.
Станом на 10.00 14 квітня на Волині зареєстрували 80 підтверджениих випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 3 особи.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:
- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний
- Горохівський район – 12 випадків;
- Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;
- Волидимир-Волинський район – 6 випадків;
- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 4 випадки;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила – 511 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.
Протягом доби зареєстрували 43 випадки підозри на інфікування COVID-19.
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Одна особа одужала (м.Луцьк), повідомляє ОДА.
Станом на 10.00 14 квітня на Волині зареєстрували 80 підтверджениих випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 3 особи.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:
- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний
- Горохівський район – 12 випадків;
- Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;
- Волидимир-Волинський район – 6 випадків;
- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 4 випадки;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила – 511 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.
Протягом доби зареєстрували 43 випадки підозри на інфікування COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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