На Волині за добу – два випадки коронавірусу

За попередню добу отримали 2 позитивні результати дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19 (Старовижівський район).Одна особа одужала (м.Луцьк), повідомляє ОДА.Станом на 10.00 14 квітня на Волині зареєстрували 80 підтверджениих випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 3 особи.Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний- Горохівський район – 12 випадків;- Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;- Волидимир-Волинський район – 6 випадків;- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);- Луцький район – 4 випадки;- Камінь-Каширський – 3 випадки;- Рожищенський район – 2 випадки;- Ківерцівський район – 1 випадок;- Іваничівський район – 2 випадки.Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила – 511 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.Протягом доби зареєстрували 43 випадки підозри на інфікування COVID-19.