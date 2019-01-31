Історія перемоги і великого кохання: як луцький студент здолав рак 4-ої стадії

Семена Цикорського, який навчається у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій у Луцьку, можна сміливо писати сценарій до романтичного фільму.



Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії, - пишуть



Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його вірна дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.



«Він безнадійний», «Покинь його», «Нащо тобі такий хворий?» – відмовляли від заміжжя молоду студентку рідні та друзі. Проте випадково зустрівши Семена одного чудового дня, дівчина твердо вирішила – це її доля.



«Семен – це той, хто робить мене щасливою. Ну що ж, уже три місяці як я заміжня. І це найкрутіше, що може бути. Я кожен день проводжу з людиною, яку люблю, переживаю усе разом з ним. У нього все буде добре, і його нарешті покине той рак! І більше ніколи не повернеться! Я люблю тебе», – написала у своєму Іnstagram дівчина ще у березні.



І не помилилася! Попри невтішні прогнози медиків – синовіальну саркому м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії, Семену вдалося увійти в ремісію. Просто перед таким коханням і рак відступає!



Молодий голова сімейства Семен із неабияким трепетом згадує момент свого першого знайомства із коханою.



«Я пам'ятаю, як все починалося. Як ми познайомилися з нею. Не з самого початку, але до кінця. Познайомились ми за місяць до моєї операції. Тоді Аня знала, що я просто хворий на рак і все, але не знала, що нас чекає далі, й через що нам пройдеться пройти», – розповідає хлопець.



Вперше майбутнє подружжя зустрілося 27 травня 2019 року – за 2 дні до виїзду Семена в Київ на операцію.



«Ми класно погуляли, і якось так сталося, що ми почали стосунки. Я цього не очікував, бо хвороба, а хто ж захоче таких відносин? А вже 29-го травня я поїхав в інститут раку для того, щоб мені зробили операцію. Аня кожну секунду дзвонила мені, писала, хвилювалася. Ці вісім днів були найважчими в моєму житті. Але ми пройшли це разом. Коли я приїхав до Луцька, вже розпочалось літо – погода класна, кожен день гуляли, вона мені обробляла рану. Ми бачились щодня», – пригадує Семен.



Молодий чоловік із сумом розповідає, що те літо 2019-го року було непростим для закоханих, адже, здавалося, усі навколо відмовляли Аню від стосунків із хворим хлопцем.



«Та навіщо він тобі?», «З четвертою стадією не вилікувати», «Нащо ти так себе мучиш? Знайди хлопця без хвороби» – це далеко не все те, що чула від свого оточення молода дівчина. Але Анна знала, що, зустрівши свого Семена одного весняного дня, більше ніколи його не відпустить, і відвоює коханого навіть у смерті.



«І ось настала моя третя хімія – перша після операції, і перша побачена Анею. Я бачив, як вона плаче, хвилюється за мене під час хімії. Аня щодня приїжджала до мене з іншого кінця міста – невиспана, втомлена, але ж все одно приїжджала, щоб побути зі мною. І ось – у мене чергова комп'ютерна томографія. Ми дуже переживали, але тоді у мене нічого не знайшли. Це була наша перша перемога», – з вдячністю до свого «янгола» розповідає молодик.



Після цього Семен влаштувався на роботу в один із відомих будівельних гіпермаркетів у Луцьку.



«Там я знайшов своїх улюблених друзів. Все було добре, і я зробив Ані пропозицію. 18-го квітня, вона сказала «Так!». Але все змінилося через два тижні, коли у мене знову за планом була комп'ютерна томографія – її потрібно було проходити кожні три місяці. Я був впевнений, що зі мною все добре, і я повністю здоровий. Ми планували розписатися 24-го грудня. Але під час томографії у мене знову знайшли отвір в легенях розміром у 3 міліметри. Такі новини – наче грім серед ясного неба. На момент проходження КТ я трошки прихворів – у мене був кашель і горло боліло. Тож лікар сказав мені прийти на повторну діагностику через два місяці. Він сказав, що це може бути помилка комп'ютера і поки що нема чого панікувати», – каже молодий чоловік.



Як і планували раніше, закохані офіційно оформили стосунки 24 грудня 2019 року, після чого поїхали знайомитися до рідних Семена на його малу батьківщину.



«Коли ми повернулися назад до Луцька, у нас вже були заручини і саме весілля. Це було шикарно. Далі що? Розпочалось сімейне життя. Були плани на майбутнє. І ось 5-го лютого 2020 року у мене повторне обстеження. Як рекомендував лікар, ми прийшли, здали аналізи і чекали результатів. Невтішні прогнози підтвердилися – рак повернувся. Але Аня швидко прибрала негативні думки геть, і не дала мені опустити рук. І ось я пройшов уже 5-ту хімію. Вона цілодобово зі мною. Вона – моя опора і підтримка. Незабаром все обов’язково налагодиться і все те, про що ми мріяли, обов’язково збудеться. Я її кохаю просто за те, що вона є!», – з трепетом зізнається хлопець.



І ось 2 квітня цього року, після чергового блоку хімії, у столичному інституті раку Семена приголомшили дивовижною новиною – метастазів у легенях немає. Усі аналізи ідеальні – тож хлопець абсолютно здоровий. Не повіривши такому щастю, молодий чоловік перевірявся ще раз, і ще раз, але в усіх клініках результат один – пацієнт Семен Цикорський абсолютно здоровий!



«Ура! Тепер я повністю здоровий! Я дякую кожному, хто допомагав мені. Ви найкращі! У Києві мені сказали, що у мене все ідеально чисте, і хімія мені більше не потрібна! Через три місяці знову здаватиму повторні аналізи. Хоч і в Луцьку медики мені говорили, що потрібно буде, згідно із європейськими правилами, пройти ще дві хімії. Я щасливий, що все це закінчилося, і мені більше не треба думати, де знайти гроші, щоб швидше розблокували у соціальних мережах, аби я міг публікувати дописи про допомогу тощо. Я щасливий. Спасибі усім! Як бачите, і рак четвертої стадії – не вирок! Тому не опускайте рук. Ніколи. За жодних обставин. Богу під силу все!», – радить насамкінець Семен усім, хто опинився у складній життєвій ситуації.



Підготувала Вікторія Семенюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із неймовірної історії життя та кохання 19-річного уродженця міста Курахово Донецької області, який навчається у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій у Луцьку, можна сміливо писати сценарій до романтичного фільму.Не зважаючи на досить юний вік, на долю хлопця випали неабиякі випробування – у нього діагностували онкологію останньої, четвертої стадії, - пишуть Волинські новини Важке захворювання перевернуло світ Семена з ніг на голову, і хто-зна, як би усе могло закінчитися, якби пліч-о-пліч зі своїм коханим не вела мужню боротьбу за право жити його вірна дружина Анна, яка вийшла заміж за молодого чоловіка, знаючи про складну недугу.«Він безнадійний», «Покинь його», «Нащо тобі такий хворий?» – відмовляли від заміжжя молоду студентку рідні та друзі. Проте випадково зустрівши Семена одного чудового дня, дівчина твердо вирішила – це її доля.«Семен – це той, хто робить мене щасливою. Ну що ж, уже три місяці як я заміжня. І це найкрутіше, що може бути. Я кожен день проводжу з людиною, яку люблю, переживаю усе разом з ним. У нього все буде добре, і його нарешті покине той рак! І більше ніколи не повернеться! Я люблю тебе», – написала у своєму Іnstagram дівчина ще у березні.І не помилилася! Попри невтішні прогнози медиків – синовіальну саркому м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії, Семену вдалося увійти в ремісію. Просто перед таким коханням і рак відступає!Молодий голова сімейства Семен із неабияким трепетом згадує момент свого першого знайомства із коханою.«Я пам'ятаю, як все починалося. Як ми познайомилися з нею. Не з самого початку, але до кінця. Познайомились ми за місяць до моєї операції. Тоді Аня знала, що я просто хворий на рак і все, але не знала, що нас чекає далі, й через що нам пройдеться пройти», – розповідає хлопець.Вперше майбутнє подружжя зустрілося 27 травня 2019 року – за 2 дні до виїзду Семена в Київ на операцію.«Ми класно погуляли, і якось так сталося, що ми почали стосунки. Я цього не очікував, бо хвороба, а хто ж захоче таких відносин? А вже 29-го травня я поїхав в інститут раку для того, щоб мені зробили операцію. Аня кожну секунду дзвонила мені, писала, хвилювалася. Ці вісім днів були найважчими в моєму житті. Але ми пройшли це разом. Коли я приїхав до Луцька, вже розпочалось літо – погода класна, кожен день гуляли, вона мені обробляла рану. Ми бачились щодня», – пригадує Семен.Молодий чоловік із сумом розповідає, що те літо 2019-го року було непростим для закоханих, адже, здавалося, усі навколо відмовляли Аню від стосунків із хворим хлопцем.«Та навіщо він тобі?», «З четвертою стадією не вилікувати», «Нащо ти так себе мучиш? Знайди хлопця без хвороби» – це далеко не все те, що чула від свого оточення молода дівчина. Але Анна знала, що, зустрівши свого Семена одного весняного дня, більше ніколи його не відпустить, і відвоює коханого навіть у смерті.«І ось настала моя третя хімія – перша після операції, і перша побачена Анею. Я бачив, як вона плаче, хвилюється за мене під час хімії. Аня щодня приїжджала до мене з іншого кінця міста – невиспана, втомлена, але ж все одно приїжджала, щоб побути зі мною. І ось – у мене чергова комп'ютерна томографія. Ми дуже переживали, але тоді у мене нічого не знайшли. Це була наша перша перемога», – з вдячністю до свого «янгола» розповідає молодик.Після цього Семен влаштувався на роботу в один із відомих будівельних гіпермаркетів у Луцьку.«Там я знайшов своїх улюблених друзів. Все було добре, і я зробив Ані пропозицію. 18-го квітня, вона сказала «Так!». Але все змінилося через два тижні, коли у мене знову за планом була комп'ютерна томографія – її потрібно було проходити кожні три місяці. Я був впевнений, що зі мною все добре, і я повністю здоровий. Ми планували розписатися 24-го грудня. Але під час томографії у мене знову знайшли отвір в легенях розміром у 3 міліметри. Такі новини – наче грім серед ясного неба. На момент проходження КТ я трошки прихворів – у мене був кашель і горло боліло. Тож лікар сказав мені прийти на повторну діагностику через два місяці. Він сказав, що це може бути помилка комп'ютера і поки що нема чого панікувати», – каже молодий чоловік.Як і планували раніше, закохані офіційно оформили стосунки 24 грудня 2019 року, після чого поїхали знайомитися до рідних Семена на його малу батьківщину.«Коли ми повернулися назад до Луцька, у нас вже були заручини і саме весілля. Це було шикарно. Далі що? Розпочалось сімейне життя. Були плани на майбутнє. І ось 5-го лютого 2020 року у мене повторне обстеження. Як рекомендував лікар, ми прийшли, здали аналізи і чекали результатів. Невтішні прогнози підтвердилися – рак повернувся. Але Аня швидко прибрала негативні думки геть, і не дала мені опустити рук. І ось я пройшов уже 5-ту хімію. Вона цілодобово зі мною. Вона – моя опора і підтримка. Незабаром все обов’язково налагодиться і все те, про що ми мріяли, обов’язково збудеться. Я її кохаю просто за те, що вона є!», – з трепетом зізнається хлопець.І ось 2 квітня цього року, після чергового блоку хімії, у столичному інституті раку Семена приголомшили дивовижною новиною – метастазів у легенях немає. Усі аналізи ідеальні – тож хлопець абсолютно здоровий. Не повіривши такому щастю, молодий чоловік перевірявся ще раз, і ще раз, але в усіх клініках результат один – пацієнт Семен Цикорський абсолютно здоровий!«Ура! Тепер я повністю здоровий! Я дякую кожному, хто допомагав мені. Ви найкращі! У Києві мені сказали, що у мене все ідеально чисте, і хімія мені більше не потрібна! Через три місяці знову здаватиму повторні аналізи. Хоч і в Луцьку медики мені говорили, що потрібно буде, згідно із європейськими правилами, пройти ще дві хімії. Я щасливий, що все це закінчилося, і мені більше не треба думати, де знайти гроші, щоб швидше розблокували у соціальних мережах, аби я міг публікувати дописи про допомогу тощо. Я щасливий. Спасибі усім! Як бачите, і рак четвертої стадії – не вирок! Тому не опускайте рук. Ніколи. За жодних обставин. Богу під силу все!», – радить насамкінець Семен усім, хто опинився у складній життєвій ситуації.

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