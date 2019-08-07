Завідувач сортодослідної станції на Волині розтратив величезну суму «державних» грошей

Завідувача сортодослідної станції на Волині підозрюють у розтраті державного майна в особливо великих розмірах.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Повідомили про підозру у розтраті державного майна в особливо великих розмірах завідувачу однієї із сортодослідних станцій Волинської філії Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу".Слідство встановило, що посадовець вчинив розтрату на користь приватної фірми врожаю, вирощеного на землях державного підприємства, на суму майже 570 тис. грн.До суду скерували клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі завданих збитків.Триває досудове розслідування.До слова, згідно із санкцією ч.5 ст. 191 КК України, розтрата чужого майна, вчинена в особливо великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.