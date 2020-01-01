вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хлопець за кермом легковика зіткнувся з трактором: постраждала дівчина

На Волині хлопець за кермом легковика зіткнувся з трактором: постраждала дівчина
На автодорозі поблизу райцентру Горохів 20-річний житель Локачинського району за кермом Volkswagen зіткнувся з причіпом трактора, за кермом якого перебував 48-річний житель району.

Автопригода трапилась 13 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок зіткнення 19-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Sharan, жителька райцентру Горохів, отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували.

За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, постраждала
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам буде простіше зареєструватися в центрах зайнятості
Сьогодні, 10:55
Серед поля на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і загинув
Сьогодні, 10:31
На Волині хлопець за кермом легковика зіткнувся з трактором: постраждала дівчина
Сьогодні, 10:30
Завідувач сортодослідної станції на Волині розтратив величезну суму «державних» грошей
Сьогодні, 10:20
Історія перемоги і великого кохання: як луцький студент здолав рак 4-ої стадії
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
В аварії на Волині загинули двоє молодих поліцейських: повідомили їхні імена. ФОТО В аварії на Волині загинули двоє молодих поліцейських: повідомили їхні імена. ФОТО
06 квітень, 17:18
Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО Автівка в'їхала у дерево: в аварії на Волині загинули двоє людей. ОНОВЛЕНО
06 квітень, 12:04
Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька Відомі деталі аварії, у якій загинув атовець з Луцька
31 березень, 12:15
Волинянин на викраденій автівці потрапив у аварію Волинянин на викраденій автівці потрапив у аварію
23 березень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на коронавірус захворів водій «швидкої»
Сьогодні, 11:04
 0
Волинянам буде простіше зареєструватися в центрах зайнятості
Сьогодні, 10:55
 0
Серед поля на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і загинув
Сьогодні, 10:31
 0
На Волині хлопець за кермом легковика зіткнувся з трактором: постраждала дівчина
Сьогодні, 10:30
 0
Завідувач сортодослідної станції на Волині розтратив величезну суму «державних» грошей
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8