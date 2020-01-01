На Волині хлопець за кермом легковика зіткнувся з трактором: постраждала дівчина





Автопригода трапилась 13 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.



Внаслідок зіткнення 19-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Sharan, жителька райцентру Горохів, отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували.



За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу райцентру Горохів 20-річний житель Локачинського району за кермом Volkswagen зіткнувся з причіпом трактора, за кермом якого перебував 48-річний житель району.Автопригода трапилась 13 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок зіткнення 19-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Sharan, жителька райцентру Горохів, отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували.За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудові розслідування тривають.

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