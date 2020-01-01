Серед поля на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і загинув





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Рухаючись польовою дорогою, 54-річний водій вантажівки «ГАЗ-53», ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Водій загинув.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Летальна автопригода трапилася учора, 14 квітня, у Турійському районі поблизу села Липа.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Рухаючись польовою дорогою, 54-річний водій вантажівки «ГАЗ-53», ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Водій загинув.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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