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Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині

Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Заклади культури Луцька роботу в умовах карантину переформатували та працюють дистанційно, надають послуги із застосуванням електронних комунікацій та технологій, проводять онлайн-конкурси та мистецькі проєкти.

Про це йдеться на сайті мерії.

Цьогорічні Великодні заходи – особливі, адже відбуваються у новому форматі. Більше інформації можна знайти на сторінці департаменту культури у facebook.

Перелік заходів, що влаштовують в місті до Великодня:
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині

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Теги: Великдень, карантин, Луцьк
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