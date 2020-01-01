Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
Сьогодні, 12:55
Заклади культури Луцька роботу в умовах карантину переформатували та працюють дистанційно, надають послуги із застосуванням електронних комунікацій та технологій, проводять онлайн-конкурси та мистецькі проєкти.
Про це йдеться на сайті мерії.
Цьогорічні Великодні заходи – особливі, адже відбуваються у новому форматі. Більше інформації можна знайти на сторінці департаменту культури у facebook.
Перелік заходів, що влаштовують в місті до Великодня:
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Про це йдеться на сайті мерії.
Цьогорічні Великодні заходи – особливі, адже відбуваються у новому форматі. Більше інформації можна знайти на сторінці департаменту культури у facebook.
Перелік заходів, що влаштовують в місті до Великодня:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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