Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині





Про це йдеться на сайті мерії.



Цьогорічні Великодні заходи – особливі, адже відбуваються у новому форматі. Більше інформації можна знайти на сторінці департаменту культури у



Перелік заходів, що влаштовують в місті до Великодня:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заклади культури Луцька роботу в умовах карантину переформатували та працюють дистанційно, надають послуги із застосуванням електронних комунікацій та технологій, проводять онлайн-конкурси та мистецькі проєкти.Про це йдеться на сайті мерії.Цьогорічні Великодні заходи – особливі, адже відбуваються у новому форматі. Більше інформації можна знайти на сторінці департаменту культури у facebook Перелік заходів, що влаштовують в місті до Великодня:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію