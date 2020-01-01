На Волині на коронавірус захворів водій «швидкої»





Про це Володимир Шмаль.



Нагадаємо, за добу у Старовижівському районі



За словами Володимира Шмаля, ймовірно, чоловік підхопив вірус під час спілкування зі своїм хворим колегою.



“Зараз у нього нормальний стан, перебіг легкий. Він вдома на самоізоляції”, – додав Володимир Шмаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Старовижівщині підтвердили коронавірус у ще одного водія “швидкої”. Наразі він лікується вдома.Про це 12 каналу повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофНагадаємо, за добу у Старовижівському районі підтвердили 2 випадки коронавірусу За словами Володимира Шмаля, ймовірно, чоловік підхопив вірус під час спілкування зі своїм хворим колегою.“Зараз у нього нормальний стан, перебіг легкий. Він вдома на самоізоляції”, – додав Володимир Шмаль.

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