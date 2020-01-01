На Волині на коронавірус захворів водій «швидкої»
Сьогодні, 11:04
На Старовижівщині підтвердили коронавірус у ще одного водія “швидкої”. Наразі він лікується вдома.
Про це 12 каналу повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Нагадаємо, за добу у Старовижівському районі підтвердили 2 випадки коронавірусу.
За словами Володимира Шмаля, ймовірно, чоловік підхопив вірус під час спілкування зі своїм хворим колегою.
“Зараз у нього нормальний стан, перебіг легкий. Він вдома на самоізоляції”, – додав Володимир Шмаль.
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Про це 12 каналу повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Нагадаємо, за добу у Старовижівському районі підтвердили 2 випадки коронавірусу.
За словами Володимира Шмаля, ймовірно, чоловік підхопив вірус під час спілкування зі своїм хворим колегою.
“Зараз у нього нормальний стан, перебіг легкий. Він вдома на самоізоляції”, – додав Володимир Шмаль.
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