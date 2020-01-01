Втоплене чуже авто та рибалка під час карантину: як українці у Польщі «влетіли» на штраф





Інцидент стався на озері біля міста Живець у Сілезькому воєводстві, пoвідoмляє



Українці, попри карантинні обмеження, у вихідний день вибралися на рибалку до озера. При цьому вони втопили в ньому автомобіль, яким туди приїхали, і який взяли у свого шефа без його відома. До того ж з авто почало витікати в озеро мастило.



Коли втрутилися представники рибоохорони та рятувальники, порушники спочатку вдавали, що нічого не розуміють, а згодом почали вести себе агресивно, брехали, що не знають, чий це автомобіль, не збиралися давати жодних пояснень. На місце події довелося викликати поліцію.



В громадян України знайшли при собі декілька сокир та ніж. У авто, яке рятувальники витягли з озера, знаходилася порожня пляшка від горілки, а біля берега - порожні бляшанки з-під пива. З'ясування обставин загалом тривали майже 4-х години. За цей час до озера приїхав також власник автомобіля.



Громадян України покарали штрафами, які ті оплатили готівкою. Сума не повідомляється. Одного з чоловіків тимчасово затримала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі шестеро громадян України не просто порушили карантинні обмеження, а й вчинили низку інших проступків, за які були покарані штрафами.Інцидент стався на озері біля міста Живець у Сілезькому воєводстві, пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої рибохорони.Українці, попри карантинні обмеження, у вихідний день вибралися на рибалку до озера. При цьому вони втопили в ньому автомобіль, яким туди приїхали, і який взяли у свого шефа без його відома. До того ж з авто почало витікати в озеро мастило.Коли втрутилися представники рибоохорони та рятувальники, порушники спочатку вдавали, що нічого не розуміють, а згодом почали вести себе агресивно, брехали, що не знають, чий це автомобіль, не збиралися давати жодних пояснень. На місце події довелося викликати поліцію.В громадян України знайшли при собі декілька сокир та ніж. У авто, яке рятувальники витягли з озера, знаходилася порожня пляшка від горілки, а біля берега - порожні бляшанки з-під пива. З'ясування обставин загалом тривали майже 4-х години. За цей час до озера приїхав також власник автомобіля.Громадян України покарали штрафами, які ті оплатили готівкою. Сума не повідомляється. Одного з чоловіків тимчасово затримала поліція.

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