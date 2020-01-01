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Втоплене чуже авто та рибалка під час карантину: як українці у Польщі «влетіли» на штраф

Втоплене чуже авто та рибалка під час карантину: як українці у Польщі «влетіли» на штраф
У Польщі шестеро громадян України не просто порушили карантинні обмеження, а й вчинили низку інших проступків, за які були покарані штрафами.

Інцидент стався на озері біля міста Живець у Сілезькому воєводстві, пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої рибохорони.

Українці, попри карантинні обмеження, у вихідний день вибралися на рибалку до озера. При цьому вони втопили в ньому автомобіль, яким туди приїхали, і який взяли у свого шефа без його відома. До того ж з авто почало витікати в озеро мастило.

Коли втрутилися представники рибоохорони та рятувальники, порушники спочатку вдавали, що нічого не розуміють, а згодом почали вести себе агресивно, брехали, що не знають, чий це автомобіль, не збиралися давати жодних пояснень. На місце події довелося викликати поліцію.

В громадян України знайшли при собі декілька сокир та ніж. У авто, яке рятувальники витягли з озера, знаходилася порожня пляшка від горілки, а біля берега - порожні бляшанки з-під пива. З'ясування обставин загалом тривали майже 4-х години. За цей час до озера приїхав також власник автомобіля.

Громадян України покарали штрафами, які ті оплатили готівкою. Сума не повідомляється. Одного з чоловіків тимчасово затримала поліція.

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Теги: українці, Польща, штрафи
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