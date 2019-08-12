У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку патрульні виявляли двох чоловіків з наркотиками.Так, 12 квітня біля Теремнівських ставків екіпаж помітив 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневій перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною, схожою на наркотичну, -Згодом прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речовину на експертизу.А на вулиці Окружній 13 квітня патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW. При перевірці у 30-річного водія виявили два поліетиленових пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.На місці працювала далі слідчо-оперативна група.