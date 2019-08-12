вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
У Луцьку патрульні виявляли двох чоловіків з наркотиками.

Так, 12 квітня біля Теремнівських ставків екіпаж помітив 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневій перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною, схожою на наркотичну, -

Згодом прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речовину на експертизу.

А на вулиці Окружній 13 квітня патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW. При перевірці у 30-річного водія виявили два поліетиленових пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

На місці працювала далі слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На карантинному посту у Луцьку виявили бус з підробленими документами
Сьогодні, 11:35
Зловживання можуть вартувати життя, – Шкітер попередив про махінації у протидії COVID-19
Сьогодні, 11:34
У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:24
Втоплене чуже авто та рибалка під час карантину: як українці у Польщі «влетіли» на штраф
Сьогодні, 11:16
На Волині на коронавірус захворів водій «швидкої»
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
17 лютий, 09:43
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
12 серпень, 2019, 10:20
У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток
23 квітень, 2019, 19:09
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 2018, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину загрожує штраф за підпал сухої трави біля дачного масиву
Сьогодні, 12:15
 0
Карпати засипає снігом
Сьогодні, 12:10
 0
Повідомили, волиняни якого віку найбільше хворіють на COVID-19
Сьогодні, 12:05
 0
У Кривому Розі музикант влаштував концерт на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
У скільки лучанам обійдеться великодній кошик-2020
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8