У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:24
У Луцьку патрульні виявляли двох чоловіків з наркотиками.
Так, 12 квітня біля Теремнівських ставків екіпаж помітив 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневій перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною, схожою на наркотичну, -
Згодом прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речовину на експертизу.
А на вулиці Окружній 13 квітня патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW. При перевірці у 30-річного водія виявили два поліетиленових пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
На місці працювала далі слідчо-оперативна група.
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Так, 12 квітня біля Теремнівських ставків екіпаж помітив 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневій перевірці у нього знайшли поліетиленовий пакет з зеленою речовиною, схожою на наркотичну, -
Згодом прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речовину на експертизу.
А на вулиці Окружній 13 квітня патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW. При перевірці у 30-річного водія виявили два поліетиленових пакетики з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
На місці працювала далі слідчо-оперативна група.
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