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На карантинному посту у Луцьку виявили бус з підробленими документами

На карантинному посту у Луцьку виявили бус з підробленими документами
На вулиці Героїв УПА у Луцьку 13 квітня зупинили Mercedes Sprinter.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

При перевірці документів патрульний виявив, що номер кузова не співпадає з тим, що вказаний у реєстраційних документах.

Йшлося про можливу підробку документів на транспортний засіб. Відтак, на місце для подальшої перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: автомобіль, документи
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