На карантинному посту у Луцьку виявили бус з підробленими документами





Про це інформує патрульна поліція Волині.



При перевірці документів патрульний виявив, що номер кузова не співпадає з тим, що вказаний у реєстраційних документах.



Йшлося про можливу підробку документів на транспортний засіб. Відтак, на місце для подальшої перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

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