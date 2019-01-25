На карантинному посту у Луцьку виявили бус з підробленими документами
Сьогодні, 11:35
На вулиці Героїв УПА у Луцьку 13 квітня зупинили Mercedes Sprinter.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
При перевірці документів патрульний виявив, що номер кузова не співпадає з тим, що вказаний у реєстраційних документах.
Йшлося про можливу підробку документів на транспортний засіб. Відтак, на місце для подальшої перевірки викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
При перевірці документів патрульний виявив, що номер кузова не співпадає з тим, що вказаний у реєстраційних документах.
Йшлося про можливу підробку документів на транспортний засіб. Відтак, на місце для подальшої перевірки викликали слідчо-оперативну групу.
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