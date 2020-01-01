Зловживання можуть вартувати життя, – Шкітер попередив про махінації у протидії COVID-19





Проте співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер зауважив, що значну частину цих коштів можуть банально вкрасти, тому закликав українців до дій, - пише



"Давайте будемо реалістами та визнаємо, що частину цих грошей можуть банально вкрасти! Особливо зважаючи на те, що уряд спростив процес закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Друзі, якщо ми не діятимемо, ці мільярди стануть золотою жилою для клептократів! І вже є перші дзвіночки", – зауважив він.



Тарас Шкітер пояснив: як повідомляють журналісти "Слідства.інфо", місцевим органам влади надійшли листи від українського представництва Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) із пропозицією закуповувати товари для боротьби з COVID-19 в однієї української фірми. Вона нібито має домовленості з китайськими виробниками і готова здійснювати поставки в Україну. Утім, як з’ясували журналісти, ця компанія фігурує у кримінальному провадженні, яке розпочали влітку минулого року.



"Окрім цього, пригадайте, як міністр охорони здоров’я Ілля Ємець блокував поставки медобладнання в Україну, вимагаючи призначити свою "довірену особу" на посаду заступника директора держпідприємства, перш ніж підписати необхідні для проведення закупівель документи. На жаль, влада не думає над тим, як вберегти бюджетні кошти від розкрадання! Невже всі забули про скандали в оборонці? Напевно, вже покарані всі корупціонери і більше не залишилося клептократів? Для тих, хто справді так вважає, нагадаю, що Україна перебуває на 126-му місці в світовому рейтингу індексів корупції. На одному рівні з Киргизстаном, Джібуті і Азербайджаном. Я переконаний, що потреба в боротьбі з корупцією мусить посилюватися в цей кризовий час, оскільки зловживання можуть вартувати людям життя. Журналісти та правоохоронці повинні більше уваги звернути на тендерні закупівлі. А прокурори і судді – чесно доводити справи до кінця. А ми, українці, мусимо вимагати від влади всіх рівнів прозорого використання бюджетних коштів, особливо виділених для подолання коронавірусу. А також суворого дотримання законів і підзвітністі перед нами. Лише так ми зможемо мінімізувати кількість летальних випадків! Давайте контролювати державні кошти до останньої копійки!" – наголосив Тарас Шкітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, зокрема створивши фонд протидії коронавірусу у розмірі понад 64 мільярди.Проте співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"зауважив, що значну частину цих коштів можуть банально вкрасти, тому закликав українців до дій, - пише Конкурент. "Давайте будемо реалістами та визнаємо, що частину цих грошей можуть банально вкрасти! Особливо зважаючи на те, що уряд спростив процес закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Друзі, якщо ми не діятимемо, ці мільярди стануть золотою жилою для клептократів! І вже є перші дзвіночки", – зауважив він.Тарас Шкітер пояснив: як повідомляють журналісти "Слідства.інфо", місцевим органам влади надійшли листи від українського представництва Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) із пропозицією закуповувати товари для боротьби з COVID-19 в однієї української фірми. Вона нібито має домовленості з китайськими виробниками і готова здійснювати поставки в Україну. Утім, як з’ясували журналісти, ця компанія фігурує у кримінальному провадженні, яке розпочали влітку минулого року."Окрім цього, пригадайте, як міністр охорони здоров’я Ілля Ємець блокував поставки медобладнання в Україну, вимагаючи призначити свою "довірену особу" на посаду заступника директора держпідприємства, перш ніж підписати необхідні для проведення закупівель документи. На жаль, влада не думає над тим, як вберегти бюджетні кошти від розкрадання! Невже всі забули про скандали в оборонці? Напевно, вже покарані всі корупціонери і більше не залишилося клептократів? Для тих, хто справді так вважає, нагадаю, що Україна перебуває на 126-му місці в світовому рейтингу індексів корупції. На одному рівні з Киргизстаном, Джібуті і Азербайджаном. Я переконаний, що потреба в боротьбі з корупцією мусить посилюватися в цей кризовий час, оскільки зловживання можуть вартувати людям життя. Журналісти та правоохоронці повинні більше уваги звернути на тендерні закупівлі. А прокурори і судді – чесно доводити справи до кінця. А ми, українці, мусимо вимагати від влади всіх рівнів прозорого використання бюджетних коштів, особливо виділених для подолання коронавірусу. А також суворого дотримання законів і підзвітністі перед нами. Лише так ми зможемо мінімізувати кількість летальних випадків! Давайте контролювати державні кошти до останньої копійки!" – наголосив Тарас Шкітер.

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