На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони

У вантажівці Renault, що прямувала через пункт пропуску «Ягодин» на в’їзд в Україну, виявили прихований товар.Про це інформує Держприкордонслужба.Правопорушення викрили в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці.Спочатку спільна оглядова група виявила на причепі вантажівки пошкоджений металевий дріт та пломбу. У ході подальшого огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки, сиропи, харчові продукти» на майже 70 тисяч гривень знайшли ще й незадекларований товар.Після остаточного підрахунку встановили, що це 1042 мобільних телефони марки Apple IPhone, 4 телевізори Samsung та лазерний сепаратор марки M-Triangle. Виявлений товар вилучили представники митниці та оцінили на суму більше 3 мільйонів гривень.