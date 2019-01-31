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На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони

На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони
У вантажівці Renault, що прямувала через пункт пропуску «Ягодин» на в’їзд в Україну, виявили прихований товар.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Правопорушення викрили в ході спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прикордонників Луцького загону та працівників митниці.

Спочатку спільна оглядова група виявила на причепі вантажівки пошкоджений металевий дріт та пломбу. У ході подальшого огляду автомобіля серед заявленого вантажу «харчові добавки, сиропи, харчові продукти» на майже 70 тисяч гривень знайшли ще й незадекларований товар.

Після остаточного підрахунку встановили, що це 1042 мобільних телефони марки Apple IPhone, 4 телевізори Samsung та лазерний сепаратор марки M-Triangle. Виявлений товар вилучили представники митниці та оцінили на суму більше 3 мільйонів гривень.
На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони
На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони
На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони
На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони
На «Ягодині» зупинили вантажівку з прихованою технікою на 3 мільйони

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Теги: техніка, Ягодин
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