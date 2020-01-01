У Кривому Розі музикант влаштував концерт на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
Карантинний концерт просто неба влаштував у Кривому Розі місцевий саксофоніст Олексій Жиронкін.
Олексій вийшов на дах багатоповерхівки із саксофоном та гучномовцем і почав грати всесвітньо відомий хіт "Dance Monkey", у якому, до слова, йдеться про те, як добре бути вуличним музикою і розважати натовп, - йдеться в ТСН.Ранок.
Гра привернула увагу жителів сусідніх будинків, вони вийшли на свої балкони, почали підтанцьовувати та аплодувати. У дописі музикант зазначив, що сусіди йому вже склали замовлення репертуару на наступний концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Олексій вийшов на дах багатоповерхівки із саксофоном та гучномовцем і почав грати всесвітньо відомий хіт "Dance Monkey", у якому, до слова, йдеться про те, як добре бути вуличним музикою і розважати натовп, - йдеться в ТСН.Ранок.
Гра привернула увагу жителів сусідніх будинків, вони вийшли на свої балкони, почали підтанцьовувати та аплодувати. У дописі музикант зазначив, що сусіди йому вже склали замовлення репертуару на наступний концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Карпати засипає снігом
Сьогодні, 12:10
Повідомили, волиняни якого віку найбільше хворіють на COVID-19
Сьогодні, 12:05
У Кривому Розі музикант влаштував концерт на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
У скільки лучанам обійдеться великодній кошик-2020
Сьогодні, 11:47