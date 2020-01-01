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У Кривому Розі музикант влаштував концерт на даху багатоповерхівки. ВІДЕО

У Кривому Розі музикант влаштував концерт на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Карантинний концерт просто неба влаштував у Кривому Розі місцевий саксофоніст Олексій Жиронкін.

Олексій вийшов на дах багатоповерхівки із саксофоном та гучномовцем і почав грати всесвітньо відомий хіт "Dance Monkey", у якому, до слова, йдеться про те, як добре бути вуличним музикою і розважати натовп, - йдеться в ТСН.Ранок.

Гра привернула увагу жителів сусідніх будинків, вони вийшли на свої балкони, почали підтанцьовувати та аплодувати. У дописі музикант зазначив, що сусіди йому вже склали замовлення репертуару на наступний концерт.


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Теги: саксофон, концерт, карантин
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