Повідомили, волиняни якого віку найбільше хворіють на COVID-19





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Коронавірусну хворобу виявили:



м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 12 випадків;

Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;

Волидимир-Волинський район- 6 випадків;

Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);

Луцький район – 4 випадки;

Камінь-Каширський -3 випадки;

Рожищенський район – 2 випадки;

Ківерцівський район – 1 випадок;

Іваничівський район – 2 випадки.



Вікова структура захворілих:



0 – 17 років – 3 особи (4%);

18 – 29 років – 5 осіб (6%);

30 – 49 років – 25 осіб (31%);

50 – 65 років – 30 осіб (38%);

65 років і старше – 17 осіб (21%).



Хворобу виявили у 36 медичних працівників (45% від усіх зареєстрованих випадків). Нагадаємо, на Старовижівщині



На стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб (20%), у тому числі 2 медичних працівника. На амбулаторному лікуванні знаходиться 59 особи (80%), із них 2 дітей, у тому числі 30 медичних працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 квітня у Волинській області зареєстрували 80 хворих на коронавірус.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Коронавірусну хворобу виявили:м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 12 випадків;Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;Волидимир-Волинський район- 6 випадків;Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);Луцький район – 4 випадки;Камінь-Каширський -3 випадки;Рожищенський район – 2 випадки;Ківерцівський район – 1 випадок;Іваничівський район – 2 випадки.Вікова структура захворілих:0 – 17 років – 3 особи (4%);18 – 29 років – 5 осіб (6%);30 – 49 років – 25 осіб (31%);50 – 65 років – 30 осіб (38%);65 років і старше – 17 осіб (21%).Хворобу виявили у 36 медичних працівників (45% від усіх зареєстрованих випадків). Нагадаємо, на Старовижівщині підтвердили коронавірус у ще одного водія “швидкої”.На стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб (20%), у тому числі 2 медичних працівника. На амбулаторному лікуванні знаходиться 59 особи (80%), із них 2 дітей, у тому числі 30 медичних працівників.

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