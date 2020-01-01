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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, волиняни якого віку найбільше хворіють на COVID-19

Повідомили, волиняни якого віку найбільше хворіють на COVID-19
Станом на 14 квітня у Волинській області зареєстрували 80 хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Коронавірусну хворобу виявили:

м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 12 випадків;
Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;
Волидимир-Волинський район- 6 випадків;
Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
Луцький район – 4 випадки;
Камінь-Каширський -3 випадки;
Рожищенський район – 2 випадки;
Ківерцівський район – 1 випадок;
Іваничівський район – 2 випадки.

Вікова структура захворілих:

0 – 17 років – 3 особи (4%);
18 – 29 років – 5 осіб (6%);
30 – 49 років – 25 осіб (31%);
50 – 65 років – 30 осіб (38%);
65 років і старше – 17 осіб (21%).

Хворобу виявили у 36 медичних працівників (45% від усіх зареєстрованих випадків). Нагадаємо, на Старовижівщині підтвердили коронавірус у ще одного водія “швидкої”.

На стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб (20%), у тому числі 2 медичних працівника. На амбулаторному лікуванні знаходиться 59 особи (80%), із них 2 дітей, у тому числі 30 медичних працівників.

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Теги: коронавірус, Волинь
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