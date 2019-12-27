Карпати засипає снігом





Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише



"Хмарна погода, значний дощ з мокрим снігом, в горах значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - йдеться в повідомленні.



Температура на Прикарпатті вночі 1-6 градусів, вдень 5-10 тепла, на високогір’ї вночі та вдень 0-5 морозу.



За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, йде сніг. Видимість до 100 м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській області у гірських районах йде сніг, на дорогах місцями ожеледиця.Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише Укрінформ. "Хмарна погода, значний дощ з мокрим снігом, в горах значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - йдеться в повідомленні.Температура на Прикарпатті вночі 1-6 градусів, вдень 5-10 тепла, на високогір’ї вночі та вдень 0-5 морозу.За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, йде сніг. Видимість до 100 м.

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