Волинянину загрожує штраф за підпал сухої трави біля дачного масиву
Сьогодні, 12:15
13 квітня о 10:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави на дачному масиві «Дружба» у Ковельському районі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Горіння, що охопило площу 0,05 га оперативно приборкали співробітники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля Управління ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем ковельчанина. За фактом спалювання сухої рослинності співробітники ДСНС підготували матеріали й направили до екологічної інспекції для притягнення чоловіка до відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Горіння, що охопило площу 0,05 га оперативно приборкали співробітники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля Управління ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем ковельчанина. За фактом спалювання сухої рослинності співробітники ДСНС підготували матеріали й направили до екологічної інспекції для притягнення чоловіка до відповідальності.
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