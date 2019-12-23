Волинянину загрожує штраф за підпал сухої трави біля дачного масиву





Про це



Горіння, що охопило площу 0,05 га оперативно приборкали співробітники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля Управління ДСНС України у Волинській області.



За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем ковельчанина. За фактом спалювання сухої рослинності співробітники ДСНС підготували матеріали й направили до екологічної інспекції для притягнення чоловіка до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 квітня о 10:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави на дачному масиві «Дружба» у Ковельському районі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Горіння, що охопило площу 0,05 га оперативно приборкали співробітники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля Управління ДСНС України у Волинській області.За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем ковельчанина. За фактом спалювання сухої рослинності співробітники ДСНС підготували матеріали й направили до екологічної інспекції для притягнення чоловіка до відповідальності.

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