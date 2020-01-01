Студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом





Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише МОЗ.



Також повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні станом на 14 квітня:



- Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень,

корона-кризою.



- МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримали 1100 анкет охочих допомогти.



- Минулого тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медичної галузі. Перевірка ще триває, але сигнали про стан медичної системи України, за словами міністра, є дуже тривожними.



- Верховною Радою внесені зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", місцевій владі надали право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.



- Карантин в Україні буде послаблений при покращенні епідеміологічного стану в країні. Рішення проаналізують та розглянуть після Великодніх свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я залучить студентів-медиків до боротьби з коронавірусною інфекцією в Україні.Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив міністр охорони здоров’я, пише МОЗ.Також повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні станом на 14 квітня:- Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень, які підуть на додаткові виплати медичним працівникам, придбання медичного обладнання та інші виплати, пов'язані зкорона-кризою.- МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримали 1100 анкет охочих допомогти.- Минулого тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медичної галузі. Перевірка ще триває, але сигнали про стан медичної системи України, за словами міністра, є дуже тривожними.- Верховною Радою внесені зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", місцевій владі надали право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.- Карантин в Україні буде послаблений при покращенні епідеміологічного стану в країні. Рішення проаналізують та розглянуть після Великодніх свят.

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