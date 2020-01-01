Студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 12:37
Міністерство охорони здоров'я залучить студентів-медиків до боротьби з коронавірусною інфекцією в Україні.
Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише МОЗ.
Також повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні станом на 14 квітня:
- Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень, які підуть на додаткові виплати медичним працівникам, придбання медичного обладнання та інші виплати, пов'язані з
корона-кризою.
- МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримали 1100 анкет охочих допомогти.
- Минулого тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медичної галузі. Перевірка ще триває, але сигнали про стан медичної системи України, за словами міністра, є дуже тривожними.
- Верховною Радою внесені зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", місцевій владі надали право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.
- Карантин в Україні буде послаблений при покращенні епідеміологічного стану в країні. Рішення проаналізують та розглянуть після Великодніх свят.
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Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише МОЗ.
Також повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні станом на 14 квітня:
- Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярди гривень, які підуть на додаткові виплати медичним працівникам, придбання медичного обладнання та інші виплати, пов'язані з
корона-кризою.
- МОЗ України залучає студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні отримали 1100 анкет охочих допомогти.
- Минулого тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медичної галузі. Перевірка ще триває, але сигнали про стан медичної системи України, за словами міністра, є дуже тривожними.
- Верховною Радою внесені зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", місцевій владі надали право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з COVID-19.
- Карантин в Україні буде послаблений при покращенні епідеміологічного стану в країні. Рішення проаналізують та розглянуть після Великодніх свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ага більшу половину просто розкрадуть і все...
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