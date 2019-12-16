Міграційна служба Волині змінює графік роботи





Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.



Вихідні дні в Управлінні ДМС у Луцьку за адресою вул. Градний Узвіз, 4 будуть з 18 по 20 квітня.



А підрозділи у районах області не працюватимуть з 19 по 21 квітня.



Нагадуємо, що на період карантину районні відділи та сектори обслуговують громадян за визначеним графіком, який можна переглянути за посиланням:

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