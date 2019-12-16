вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міграційна служба Волині змінює графік роботи

Міграційна служба Волині змінює графік роботи
Державна міграційна служба у Волинській області змінює графік роботи.

Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.

Вихідні дні в Управлінні ДМС у Луцьку за адресою вул. Градний Узвіз, 4 будуть з 18 по 20 квітня.

А підрозділи у районах області не працюватимуть з 19 по 21 квітня.

Нагадуємо, що на період карантину районні відділи та сектори обслуговують громадян за визначеним графіком, який можна переглянути за посиланням: https://dmsu.gov.ua/news/region/7086.html?fbclid=IwAR2ldnDxl9W8RLj0slgsENr3zUxZJdcAjsVqILnAH7C3Q0xohV8hYdiHJMA

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міграційна служба Волині, графік, робота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені
Сьогодні, 19:50
На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина
Сьогодні, 19:45
Міграційна служба Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 19:30
Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19
Сьогодні, 19:16
Які вулиці 15 квітня у Луцьку залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята
16 грудень, 2019, 12:44
«Волиньгаз» ввів карантин на підприємстві та переходить в онлайн-режим «Волиньгаз» ввів карантин на підприємстві та переходить в онлайн-режим
17 березень, 14:41
На Волині служба зайнятості змінює роботу в умовах карантину На Волині служба зайнятості змінює роботу в умовах карантину
17 березень, 12:10
Робочий день в умовах спеки: рекомендації фахівців Робочий день в умовах спеки: рекомендації фахівців
13 червень, 2019, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус, двоє з них – у важкому стані
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені
Сьогодні, 19:50
 0
На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина
Сьогодні, 19:45
 0
Міграційна служба Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8