Міграційна служба Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 19:30
Державна міграційна служба у Волинській області змінює графік роботи.
Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Вихідні дні в Управлінні ДМС у Луцьку за адресою вул. Градний Узвіз, 4 будуть з 18 по 20 квітня.
А підрозділи у районах області не працюватимуть з 19 по 21 квітня.
Нагадуємо, що на період карантину районні відділи та сектори обслуговують громадян за визначеним графіком, який можна переглянути за посиланням: https://dmsu.gov.ua/news/region/7086.html?fbclid=IwAR2ldnDxl9W8RLj0slgsENr3zUxZJdcAjsVqILnAH7C3Q0xohV8hYdiHJMA
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Вихідні дні в Управлінні ДМС у Луцьку за адресою вул. Градний Узвіз, 4 будуть з 18 по 20 квітня.
А підрозділи у районах області не працюватимуть з 19 по 21 квітня.
Нагадуємо, що на період карантину районні відділи та сектори обслуговують громадян за визначеним графіком, який можна переглянути за посиланням: https://dmsu.gov.ua/news/region/7086.html?fbclid=IwAR2ldnDxl9W8RLj0slgsENr3zUxZJdcAjsVqILnAH7C3Q0xohV8hYdiHJMA
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені
Сьогодні, 19:50
На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина
Сьогодні, 19:45
Міграційна служба Волині змінює графік роботи
Сьогодні, 19:30
Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19
Сьогодні, 19:16
Які вулиці 15 квітня у Луцьку залишаться без світла
Сьогодні, 19:00