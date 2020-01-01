Луцький ЦНАП на Великдень працюватиме за зміненим графіком

У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька розповіли, як працюватимуть на Великдень.Зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook.Відтак, луцький ЦНАП працюватиме за таким графіком:- 18 (субота), 19 (неділя), 20 квітня (понеділок) – вихідні,з 21 квітня (вівторок) – робочі дні згідно графіка:вівторок-четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 13.00.Зазначається, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.Волинянам нагадують, що у разі візиту до ЦНАПу треба обов'язково одягати захисну маску та рукавички, дотримуватися у примішенні правил щодо обробки рук антисептиком, дотримання відстані між людьми, вимог охорони на вході щодо пропускного режиму.Для вирішення будь-яких питань спочатку обов’язково отримувати дистанційну консультацію будь-яким доступним способом:- (0332) 777 888 - рецепція- (0332) 777 878 - відділ звернень громадян- (0332) 777 895 - відділ реєстрації бізнесу- 15 80, 066 1580 333 - група оперативного реагування- через месенджер у Facebook- через Портал електронних сервісів Волині- через Skype CNAP Lutsk.