Луцький ЦНАП на Великдень працюватиме за зміненим графіком
Сьогодні, 13:10
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька розповіли, як працюватимуть на Великдень.
Зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook.
Відтак, луцький ЦНАП працюватиме за таким графіком:
- 18 (субота), 19 (неділя), 20 квітня (понеділок) – вихідні,
з 21 квітня (вівторок) – робочі дні згідно графіка:
вівторок-четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 13.00.
Зазначається, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
Волинянам нагадують, що у разі візиту до ЦНАПу треба обов'язково одягати захисну маску та рукавички, дотримуватися у примішенні правил щодо обробки рук антисептиком, дотримання відстані між людьми, вимог охорони на вході щодо пропускного режиму.
Для вирішення будь-яких питань спочатку обов’язково отримувати дистанційну консультацію будь-яким доступним способом:
- (0332) 777 888 - рецепція
- (0332) 777 878 - відділ звернень громадян
- (0332) 777 895 - відділ реєстрації бізнесу
- 15 80, 066 1580 333 - група оперативного реагування
- через месенджер у Facebook
- через Портал електронних сервісів Волині
- через Skype CNAP Lutsk.
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Зміни у графіку вони опублікувати на сторінці у Facebook.
Відтак, луцький ЦНАП працюватиме за таким графіком:
- 18 (субота), 19 (неділя), 20 квітня (понеділок) – вихідні,
з 21 квітня (вівторок) – робочі дні згідно графіка:
вівторок-четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 13.00.
Зазначається, що всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
Волинянам нагадують, що у разі візиту до ЦНАПу треба обов'язково одягати захисну маску та рукавички, дотримуватися у примішенні правил щодо обробки рук антисептиком, дотримання відстані між людьми, вимог охорони на вході щодо пропускного режиму.
Для вирішення будь-яких питань спочатку обов’язково отримувати дистанційну консультацію будь-яким доступним способом:
- (0332) 777 888 - рецепція
- (0332) 777 878 - відділ звернень громадян
- (0332) 777 895 - відділ реєстрації бізнесу
- 15 80, 066 1580 333 - група оперативного реагування
- через месенджер у Facebook
- через Портал електронних сервісів Волині
- через Skype CNAP Lutsk.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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