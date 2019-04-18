У Рожищі священники обходитимуть вулиці, аби посвятити пасхальні кошики. ГРАФІК





У суботу, 18 квітня, у місті Рожище віряни зможуть освятити свої пасхальні кошики у зазначених локаціях (але при умові, що з сім’ї має вийти одна людина і в захисній масці, дотримуючись санітарної дистанції), а священики будуть проходити вулицями та освятять їх.



Списки вулиць та час освячення можна переглянути на



Важливо мати при собі паспорт громадянина України. Особам, які перетнули кордон України та знаходяться на самоізоляції, не варто покидати свого помешкання.

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