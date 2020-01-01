вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець

У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець
У Києво-Печерській Лаврі виявили ще двох хворих на коронавірус.

Про це повідомив у вівторок, 14 квітня, мер Києва Віталій Кличко, - пише Корреспондент.

"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив він.

На сьогодні заплановали відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.

Також вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.

"Учора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - зазначив Кличко.

Він підтвердив, що єдиною жертвою коронавірусу за минулу добу в Києві став чернець.

"Летальний випадок - це чернець Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований. Чоловікові було 42 роки", - розповів Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чернець, коронавірус, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ринкам в Україні знову заборонили працювати у карантин
Сьогодні, 13:47
У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець
Сьогодні, 13:33
У Рожищі священники обходитимуть вулиці, аби посвятити пасхальні кошики. ГРАФІК
Сьогодні, 13:20
Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Луцький ЦНАП на Великдень працюватиме за зміненим графіком
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
13 квітень, 06:09
На Львівщині від коронавірусу померло подружжя На Львівщині від коронавірусу померло подружжя
09 квітень, 17:42
В українському футболі – перша смерть від коронавірусу В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
07 квітень, 14:00
У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу
07 квітень, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ринкам в Україні знову заборонили працювати у карантин
Сьогодні, 13:47
 0
У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець
Сьогодні, 13:33
 0
У Рожищі священники обходитимуть вулиці, аби посвятити пасхальні кошики. ГРАФІК
Сьогодні, 13:20
 0
Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Луцький ЦНАП на Великдень працюватиме за зміненим графіком
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8