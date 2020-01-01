У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець





Про це повідомив у вівторок, 14 квітня, мер Києва Віталій Кличко, - пише



"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив він.



На сьогодні заплановали відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.



Також вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.



"Учора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - зазначив Кличко.



Він підтвердив, що єдиною жертвою коронавірусу за минулу добу в Києві став чернець.



"Летальний випадок - це чернець Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований. Чоловікові було 42 роки", - розповів Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києво-Печерській Лаврі виявили ще двох хворих на коронавірус.Про це повідомив у вівторок, 14 квітня, мер Києва, - пише Корреспондент. "Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив він.На сьогодні заплановали відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.Також вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври."Учора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - зазначив Кличко.Він підтвердив, що єдиною жертвою коронавірусу за минулу добу в Києві став чернець."Летальний випадок - це чернець Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований. Чоловікові було 42 роки", - розповів Кличко.

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