У Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер чернець
Сьогодні, 13:33
У Києво-Печерській Лаврі виявили ще двох хворих на коронавірус.
Про це повідомив у вівторок, 14 квітня, мер Києва Віталій Кличко, - пише Корреспондент.
"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив він.
На сьогодні заплановали відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.
Також вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.
"Учора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - зазначив Кличко.
Він підтвердив, що єдиною жертвою коронавірусу за минулу добу в Києві став чернець.
"Летальний випадок - це чернець Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований. Чоловікові було 42 роки", - розповів Кличко.
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Про це повідомив у вівторок, 14 квітня, мер Києва Віталій Кличко, - пише Корреспондент.
"Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - повідомив він.
На сьогодні заплановали відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.
Також вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.
"Учора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом", - зазначив Кличко.
Він підтвердив, що єдиною жертвою коронавірусу за минулу добу в Києві став чернець.
"Летальний випадок - це чернець Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі і був госпіталізований. Чоловікові було 42 роки", - розповів Кличко.
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