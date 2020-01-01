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Ринкам в Україні знову заборонили працювати у карантин

Ринкам в Україні знову заборонили працювати у карантин
Відсьогодні продуктовим ринкам в Україні заборонили працювати під час карантину.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "Сьогодні".

"Моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність", – сказав він.

Ляшко нагадав, що дозвіл на роботу ринків було введено для того, щоб українці мали доступ до дешевших продуктів, ніж в магазинах. Однак через велику кількість порушень, він вирішив скасувати постанову.

"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити і відвідувачів, і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – сказав головний санітарний лікар України.

Як відомо, карантин в Україні продовжений до 24 квітня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що карантин може бути продовжений до середини травня.

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Теги: карантин, робота ринків, Україна
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