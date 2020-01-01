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Синоптик розповіла, яка буде погода в Україні на Великдень

Синоптик розповіла, яка буде погода в Україні на Великдень
Завтра, 15 квітня, у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі. А 18 квітня та на Великдень знову трохи похолодає.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 15 квітня повсюди в Україні напрямок вітру буде з північного заходу, ще й з поривами до штормових.

Атмосферний холодний фронт, який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід. Тому опади ще побудуть найближчої ночі у східних областях, на Півдні, у Дніпрі.

Повітря у середу передбачається холодним. Вночі заморозки 0-5 градусів очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних областей. На Півдні та Сході вночі +1+5 градусів. Вдень в Україні потепліє, до +7+13 градусів.

"Зараз атмосферний фронт перетинає Україну і контрасти в зоні фронту значні: перед фронтом +15+19 градусів, за фронтом +3+6 градусів.

16-17 квітня потепліє, але буде сильний північно-західний вітер, 18 квітня та на Великдень знову трохи похолодає", - йдеться у дописі.

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Теги: погода, Великдень, Україна
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