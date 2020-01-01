Вчителька з Волині виготовляє оригінальні пасхальні композиції





У пасхальних композиціях жінки – багато квітів, різної фактури, яскраві писанки і гілочки, котрі, вона впевнена, вдихнуть у її домівку справжню весну і подарують святковий настрій. Стіл, за яким збереться вся її родина, неодмінно прикрашатиме свічка в обрамленні барвистих великодніх атрибутів. Подбала майстриня і про ошатний вигляд своєї пасхальної корзини, - пише



Аліна Віннічук радує милими дрібничками не лише рідних, а й друзів, знайомих і приймає замовлення на виготовлення декору. Рукоділля давно є її улюбленою справою. Яскраві квіти, різдвяні і великодні композиції, прикраси на стрітенські свічки і пасхальні кошики, заколки на волосся і ексклюзивні брошки з бісеру – це те в творчій колекції, чим по праву пишається.



Аліна – вчителька початкових класів ЗОШ І-ІІ ступенів-філії ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк. В своєму другому класі має 11 діток, яких навчає, виховує, прищеплює їм найкращі людські якості. Школярики вимагають до себе багато уваги та великої затрати енергії, тому часто вчителька приходить зі школи додому втомленою. І саме в таких випадках справа для душі – рукоділля – допомагає їй відновити сили.



Нещодавно Аліна Віннічук зацікавилася японською технікою канзаши. Декілька переглянутих майстер-класів на ютубі, години практикування – і з-під рук з’явилися перші витончені квіти з атласних стрічок.



«Вони дивовижні і виглядають так, немов живі. Мені і моїм рідним сподобалися, навіть синок брав у руки квітку і ходив по хаті, нюхаючи її!» – розповідає Аліна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аліна Віннічук із Шацька вміло виготовляє великодні кошики.У пасхальних композиціях жінки – багато квітів, різної фактури, яскраві писанки і гілочки, котрі, вона впевнена, вдихнуть у її домівку справжню весну і подарують святковий настрій. Стіл, за яким збереться вся її родина, неодмінно прикрашатиме свічка в обрамленні барвистих великодніх атрибутів. Подбала майстриня і про ошатний вигляд своєї пасхальної корзини, - пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд+».Аліна Віннічук радує милими дрібничками не лише рідних, а й друзів, знайомих і приймає замовлення на виготовлення декору. Рукоділля давно є її улюбленою справою. Яскраві квіти, різдвяні і великодні композиції, прикраси на стрітенські свічки і пасхальні кошики, заколки на волосся і ексклюзивні брошки з бісеру – це те в творчій колекції, чим по праву пишається.Аліна – вчителька початкових класів ЗОШ І-ІІ ступенів-філії ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк. В своєму другому класі має 11 діток, яких навчає, виховує, прищеплює їм найкращі людські якості. Школярики вимагають до себе багато уваги та великої затрати енергії, тому часто вчителька приходить зі школи додому втомленою. І саме в таких випадках справа для душі – рукоділля – допомагає їй відновити сили.Нещодавно Аліна Віннічук зацікавилася японською технікою канзаши. Декілька переглянутих майстер-класів на ютубі, години практикування – і з-під рук з’явилися перші витончені квіти з атласних стрічок.«Вони дивовижні і виглядають так, немов живі. Мені і моїм рідним сподобалися, навіть синок брав у руки квітку і ходив по хаті, нюхаючи її!» – розповідає Аліна.

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