Через відсутність громадського транспорту у Луцьку почастішали крадіжки велосипедів





Про це повідомляє



Каже, ці злочини пов’язують із карантином та відсутністю громадського транспорту в місті.



"Велосипед одразу став дуже популярним засобом пересування і, відповідно, він тепер в зоні підвищеної небезпеки. Люди, які пересуваються велосипедами, звертаємося до них, все-таки наглядати за своїм двоколісним другом з підвищеною увагою. Тому що тепер на ці транспортні засоби є підвищений попит і цим користуються злочинці" - розказала прокуратури Волині Наталія Мурахевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич розповіла, що за два минулих дні правоохоронці зареєстрували 5 крадіжок велосипедів у Луцьку.Про це повідомляє "Суспільне". Каже, ці злочини пов’язують із карантином та відсутністю громадського транспорту в місті."Велосипед одразу став дуже популярним засобом пересування і, відповідно, він тепер в зоні підвищеної небезпеки. Люди, які пересуваються велосипедами, звертаємося до них, все-таки наглядати за своїм двоколісним другом з підвищеною увагою. Тому що тепер на ці транспортні засоби є підвищений попит і цим користуються злочинці" - розказала прокуратури Волині Наталія Мурахевич.

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