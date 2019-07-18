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Понад 2,7 мільйона зарплати за рік: е-декларація директора луцького заводу «Мотор»

Понад 2,7 мільйона зарплати за рік: е-декларація директора луцького заводу «Мотор»
Директор державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор» Володимир Маракулін за 2019 рік задекларував 2 706 232 гривні зарплати, а це – приблизно 225 519 гривень за місяць.

Про це йдеться у електронній декларації Володимира Маракуліна.

Окрім того, у річній декларації директор луцького «Мотору» вказав, що отримав 69 900 гривень пенсії, володіє квартирою площею 84,3 метрів квадратих у Луцьку та автівкою Toyota RAV4.

Володимир Маракулін задекларував також 175 036 гривень, розміщених на банківських рахунках, та 18 тисяч доларів і 30 тисяч гривень готівкою.
Решта транспорту та нерухомості – у власності його дружини Ольги Маракуліної.

Зокрема, Ольга Маракуліна має у власності земельні ділянки площею 0,013 та 0,0417 гектара у Луцьку, 0,119 гектара вартістю 40 тисяч гривень у Ясногородці Макарівського району Київської області, у спільній власності ділянку площею 0,0132 гектара у Луцьку, садовий (дачний) будинок площею 221,6 метрів квадратних у Ясногородці, два офіси в Луцьку, дві квартири – у Києві та Луцьку, гараж у Луцьку та торговий центр теж у цьому місці, який вона купили у 2019 році.

З транспортних засобів у власності дружини Маракуліна – вантажний автомобіль ISUZU NQR-71 2007 року, легковий автомобіль TOYOTA AURIS 2013 року та вантажівка ГАЗ 2705 2003 року випуску.

Дохід Ольги Маракуліної від зайняття підприємницькою діяльністю у 2019 році становить 663 231 гривню.

Зауважимо, державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», яке очолює Володимир Маракулін, - важлива складова літакобудівної галузі України і тил української військової авіації. Нині його знають країни Європи і Азії.

Зараз ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» є лідером серед підприємств України і країн колишнього СРСР з ремонту авіаційних двигунів третього і четвертого поколінь. Тут ремонтують авіаційні двигуни АЛ-21Ф-3, АЛ-31Ф, РД-33 та агрегати двигуна Д30-КП.


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Теги: Володимир Маракулін, Мотор, декларація, зарплата, авіація
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