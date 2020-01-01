Вже судима за вбивство жінка з Волині знову ледь не відправила людину на той світ

Судима раніше за скоєне у 2009 році умисне вбивство жінка з Волині 11 квітня року у розпал бійки стала на захист співмешканця, кинувшись із ножем на його кривдника.Про це повідомляє прокуратура Волині.Інформують, що конфлікт стався під час спільного чаркування.Потерпілого із двома ножовими пораненнями доправили у лікарню.Жінці ж повідомили про підозру у вчиненні злочину й прокурори клопотатимуть про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.