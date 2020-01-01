Вже судима за вбивство жінка з Волині знову ледь не відправила людину на той світ
Сьогодні, 14:53
Судима раніше за скоєне у 2009 році умисне вбивство жінка з Волині 11 квітня року у розпал бійки стала на захист співмешканця, кинувшись із ножем на його кривдника.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Інформують, що конфлікт стався під час спільного чаркування.
Потерпілого із двома ножовими пораненнями доправили у лікарню.
Жінці ж повідомили про підозру у вчиненні злочину й прокурори клопотатимуть про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Інформують, що конфлікт стався під час спільного чаркування.
Потерпілого із двома ножовими пораненнями доправили у лікарню.
Жінці ж повідомили про підозру у вчиненні злочину й прокурори клопотатимуть про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відсьогодні людей, які перетинають кордон на Волині, відправляють на обов'язкову обсервацію
Сьогодні, 15:28
Польща почне поступово виходити з карантину
Сьогодні, 15:10
Вже судима за вбивство жінка з Волині знову ледь не відправила людину на той світ
Сьогодні, 14:53
У Луцьку безкоштовно розвозять освячені паски
Сьогодні, 14:45