Відсьогодні людей, які перетинають кордон на Волині, відправляють на обов'язкову обсервацію
Сьогодні, 15:28
На Волині розпочали обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону.
Розпочати повну обов’язкову обсервацію в області вирішили на виконання рішення Державної комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету Міністрів України №262, у якій прописаний порядок проведення обсервування, - повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Як відзначив сьогодні, 14 квітня, міністр розвитку громад та територій України, заступник голови Державної комісії з питань ТЕБ та НС Олексій Чернишов, Україна, на жаль, лише на початку епідемії, адже прогнози розвитку і поширення інфекції у квітні – невтішні. Відтак, на сьогодні найголовніше завдання – мінімізація контактів з людьми, котрі прибувають з інших країн, а також дотримання карантину.
«Обсервація – один із вимушених кроків, аби почати говорити про послаблення карантинних заходів, починаючи вже з травня», - зазначив Олексій Чернишов.
В режимі відеоселектору участь у засіданні, що відбулося сьогодні, 14 квітня, взяв й голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Тож по завершенню засідання державної комісії, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла відповідне рішення щодо Волинської області.
Так, від сьогодні, 14 квітня, усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску «Ягодин», повинні підписати згоду, після чого у супроводі поліції для усіх організують доїзд до місць обсервації.
Позаяк найбільше навантаження припадає на прикордонні області, в тому числі і Волинську, то Державна комісія ТЕБ та НС до цього процесу долучила суміжні області, які допомагатимуть з обсервацією. Зокрема, надаватимуть транспорт та додаткові місця для обсервації.
Зазначимо, що на обсервацію громадян з Державного резервного фонду передбачені кошти, які надійдуть в місцеві бюджети.
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Розпочати повну обов’язкову обсервацію в області вирішили на виконання рішення Державної комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету Міністрів України №262, у якій прописаний порядок проведення обсервування, - повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Як відзначив сьогодні, 14 квітня, міністр розвитку громад та територій України, заступник голови Державної комісії з питань ТЕБ та НС Олексій Чернишов, Україна, на жаль, лише на початку епідемії, адже прогнози розвитку і поширення інфекції у квітні – невтішні. Відтак, на сьогодні найголовніше завдання – мінімізація контактів з людьми, котрі прибувають з інших країн, а також дотримання карантину.
«Обсервація – один із вимушених кроків, аби почати говорити про послаблення карантинних заходів, починаючи вже з травня», - зазначив Олексій Чернишов.
В режимі відеоселектору участь у засіданні, що відбулося сьогодні, 14 квітня, взяв й голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Тож по завершенню засідання державної комісії, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла відповідне рішення щодо Волинської області.
Так, від сьогодні, 14 квітня, усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску «Ягодин», повинні підписати згоду, після чого у супроводі поліції для усіх організують доїзд до місць обсервації.
Позаяк найбільше навантаження припадає на прикордонні області, в тому числі і Волинську, то Державна комісія ТЕБ та НС до цього процесу долучила суміжні області, які допомагатимуть з обсервацією. Зокрема, надаватимуть транспорт та додаткові місця для обсервації.
Зазначимо, що на обсервацію громадян з Державного резервного фонду передбачені кошти, які надійдуть в місцеві бюджети.
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