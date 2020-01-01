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На хабарі зловили посадовців ДСНС у Волинській області. ФОТО

На хабарі зловили посадовців ДСНС у Волинській області. ФОТО
На хабарі затримали одного із керівників управління ДСНС у Волинській області та начальника одного із загонів управління.

За попередньою інформацією, посадовці ДСНС вимагали та одержали 1000 літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів щодо роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства, - інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Посадових осіб затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України під час одержання ними неправомірної вигоди.

Наразі вирішують питання повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посад та обрання відносно них запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

На хабарі зловили посадовців ДСНС у Волинській області. ФОТО
На хабарі зловили посадовців ДСНС у Волинській області. ФОТО
На хабарі зловили посадовців ДСНС у Волинській області. ФОТО

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Теги: хабар, керівник управління ДСНС, Волинь
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