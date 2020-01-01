Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
«Мій дім – моя фортеця» – ці слова з початком запровадження карантину набули нового звучання. В умовах пандемії життя у чотирьох стінах – сувора реальність. Тож тепер як ніколи актуально, щоби житло було і комфортним, і дозволяло економити на «комуналці».
Будівельна компанія ЛДБК, що втілила чимало успішних проєктів та за роки плідної праці здобула хорошу репутацію, про все подбала. На сьогодні в Луцьку втілюють амбітний житловий комплекс "Caramel Residence", котрий вже нарекли яскравою окрасою 40-го мікрорайону міста. Будівельники не припиняють трудитися над зведенням "карамельних" багатоповерхівок у період карантину, ретельно дотримуючись усіх вимог та контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні власники могли якомога швидше облаштувати омріяні помешкання.
Переконалися у надійності та функціональності житла від ЛДБК мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.
У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.
У будинку на Конякіна, 3В спеціалісти поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки, а також два поверхи у другій секції. На сьогодні ще два поверхи - у роботі.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники працюють над цегляною кладкою 10-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на шести поверхах у трьох секціях "карамельки" та виконують аналогічні роботи на сьомому і восьмому поверхах.
Будівельники облаштували "опору" - фундамент - двох нових будинків ЖК "Caramel Residence" на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж. Наразі майже завершили й утеплення стін підвалу та гідроізоляційні роботи.
Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua
Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Будівельна компанія ЛДБК, що втілила чимало успішних проєктів та за роки плідної праці здобула хорошу репутацію, про все подбала. На сьогодні в Луцьку втілюють амбітний житловий комплекс "Caramel Residence", котрий вже нарекли яскравою окрасою 40-го мікрорайону міста. Будівельники не припиняють трудитися над зведенням "карамельних" багатоповерхівок у період карантину, ретельно дотримуючись усіх вимог та контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні власники могли якомога швидше облаштувати омріяні помешкання.
Переконалися у надійності та функціональності житла від ЛДБК мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.
У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.
У будинку на Конякіна, 3В спеціалісти поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки, а також два поверхи у другій секції. На сьогодні ще два поверхи - у роботі.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники працюють над цегляною кладкою 10-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на шести поверхах у трьох секціях "карамельки" та виконують аналогічні роботи на сьомому і восьмому поверхах.
Будівельники облаштували "опору" - фундамент - двох нових будинків ЖК "Caramel Residence" на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж. Наразі майже завершили й утеплення стін підвалу та гідроізоляційні роботи.
Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua
Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину з лісу
Сьогодні, 13:02