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Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Мій дім – моя фортеця» – ці слова з початком запровадження карантину набули нового звучання. В умовах пандемії життя у чотирьох стінах – сувора реальність. Тож тепер як ніколи актуально, щоби житло було і комфортним, і дозволяло економити на «комуналці».

Будівельна компанія ЛДБК, що втілила чимало успішних проєктів та за роки плідної праці здобула хорошу репутацію, про все подбала. На сьогодні в Луцьку втілюють амбітний житловий комплекс "Caramel Residence", котрий вже нарекли яскравою окрасою 40-го мікрорайону міста. Будівельники не припиняють трудитися над зведенням "карамельних" багатоповерхівок у період карантину, ретельно дотримуючись усіх вимог та контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні власники могли якомога швидше облаштувати омріяні помешкання.

Переконалися у надійності та функціональності житла від ЛДБК мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.

У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.

У будинку на Конякіна, 3В спеціалісти поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки, а також два поверхи у другій секції. На сьогодні ще два поверхи - у роботі.

У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники працюють над цегляною кладкою 10-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на шести поверхах у трьох секціях "карамельки" та виконують аналогічні роботи на сьомому і восьмому поверхах.

Будівельники облаштували "опору" - фундамент - двох нових будинків ЖК "Caramel Residence" на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж. Наразі майже завершили й утеплення стін підвалу та гідроізоляційні роботи.

Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

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Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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