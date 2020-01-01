Волиняни надрукували і передали лікарям захисні щитки





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Ініціював таку практику володимирчанин Вадим Музичук. Вадим займається 3D-принтингом вже кілька років, має студію друку Madbots. Модель для щитків знайшов на спеціальному сайті, придбав пластик. Друк одного щитка триває 2,5-3 години.



Допомогти надрукувати деталі для щитків зголосилися і друзі Вадима, які також мають 3D-принтери – Олександр Сенатор та блогер Святослав Вульф.



Вирізала потрібну кількість прозорих пластин з пластику для щитків Юлія Філіпович.



“Ми хочемо, щоб лікарі були захищені. Друзі, давайте спільно будемо робити все для того, щоб подолати епідемію. Долучайтеся і допомагайте хто чим може. Пам’ятайте, що самоізоляція – це теж великий внесок у боротьбі з поширенням вірусу”, – розповів Святослав Вульф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Володимира-Волинського виготовили на ЗD-принтерах захисні щитки і передали лікарям.Про це інформує БУГ Ініціював таку практику володимирчанин. Вадим займається 3D-принтингом вже кілька років, має студію друку Madbots. Модель для щитків знайшов на спеціальному сайті, придбав пластик. Друк одного щитка триває 2,5-3 години.Допомогти надрукувати деталі для щитків зголосилися і друзі Вадима, які також мають 3D-принтери –та блогерВирізала потрібну кількість прозорих пластин з пластику для щитків“Ми хочемо, щоб лікарі були захищені. Друзі, давайте спільно будемо робити все для того, щоб подолати епідемію. Долучайтеся і допомагайте хто чим може. Пам’ятайте, що самоізоляція – це теж великий внесок у боротьбі з поширенням вірусу”, – розповів Святослав Вульф.

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