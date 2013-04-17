Проект «Діти Небесного Легіону»: волонтери закликають підтримати доньку волонтера з Луцька

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро зустрічатиме сьомий день народження. Батько дівчинкибув активним учасником Революції Гідності. Перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на Схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох діточок.Даринка дуже сумує за татком, пам'ятає час, який вони проводили разом, гуляли чи малювали, постійно переглядає фотографії, пригортає їх до себе та цілує. Каже що він був добрим та дуже любив її.Даринка росте рухливою, балакучою та допитливою, проте скромною дівчинкою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що їй потрібно. Дуже любить, коли мама їй читає цікаві книги та казки.Дівчинка полюбляє кататись на велосипеді, гратись іграшками, дивитись мульфільми. Мріє, коли виросте, стати вихователькою. Дівчинка просто обожнює тварин.Закордоном дівчинці ще не доводилось бувати, але вона так мріє колись політати на справжньому літаку та побачити море. Подорожувати Даринка любить. Часто з мамою вони відвідують бабусю та тітку у Львові чи другу бабусю у селі, звідки родом тато Ігор.Для Даринки Україна - це мир і любов, любов до своїх рідних, зокрема матусі. А її дівчинка дуже любить і завжди у всьому ставить собі у приклад та намагається її наслідувати. Даринка, хоча ще маленька, намагається допомагати у домашніх справах старшим братику та сестричці, поки матуся на роботі.Коли почались всім відомі події на Майдані у 2014 році, мамі Ірині доводилось справлятись зі всіма домашніми клопотами та трьома маленькими дітками самостійно. І тепер, коли не стало коханого чоловіка, їй приходиться бути дітям за маму і тата, самій встигати зі всіма справами (чоловічими та жіночими одночасно): ходити на роботу, купувати продукти, куховарити, прибирати. Тому Ірина Богданівна дуже вдячна всім небайдужим людям за моральну та матеріальну підтримку у складний для родини час.Даринка була б рада отримати привітання та листівки до свого дня народження. Тож волонтери закликають привітаємо маленьку іменинницю. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Дарина Гураль - 7 років (17.04.2013)м. Луцьк. Зріст: 130; розмір взуття: 31.