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Які вулиці 15 квітня у Луцьку залишаться без світла

Які вулиці 15 квітня у Луцьку залишаться без світла
Повідомили, де у Луцьку 15 квітня не буде світла.

Про це інформує ПрАТ “Волиньобленерго”.

У середу, 15 квітня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Градний Узвіз, вул. Гончарова, вул. Паркова, вул. Глушець, 25-37, вул. Кривий Вал (частково), вул. Л. Українки, 50.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, відключення
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