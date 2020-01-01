Які вулиці 15 квітня у Луцьку залишаться без світла





Про це інформує ПрАТ “Волиньобленерго”.



У середу, 15 квітня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Градний Узвіз, вул. Гончарова, вул. Паркова, вул. Глушець, 25-37, вул. Кривий Вал (частково), вул. Л. Українки, 50.



У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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