У селі під Луцьком спіймали чоловіка, який зливав нечистоти в очисні споруди. ФОТО

У селі Княгининок Луцького району сьогодні, 14 квітня, зловили чоловіка, який зливав нечистоти в очисні споруди села.Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook.Зазначається, що на винуватця (жителя с. Княгининок) склали акт про адміністративне правопорушення.Громадянин буде притягнений до відповідальності за порушення Закону України «Про благоустрій населених пунктів», по ст. 152 «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що передбачено накладення штрафу від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Протокол направлять на розгляд адміністративної комісії для прийняття рішення згідно чинного законодавства.