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Великдень в умовах карантину: як святитимуть паску у Нововолинську

Великдень в умовах карантину: як святитимуть паску у Нововолинську
У Нововолинській міській раді разом зі священнослужителями напрацювали алгоритм дій щодо Богослужінь у храмах міста.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.

Усвідомлюючи небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу, усі погодилися з тим, що нині важливо й необхідно дотримуватися карантинних норм.

Службау церквах проходитиме згідно з графіками, однак за правилами карантину там разом з усіма тими, хто здійснює богослужіння, може перебувати не більше 10 осіб. А святкова літургія транслюватиметься в режимі онлайн. Отож нововолинцям рекомендують максимально залишатися вдома. Особливо це стосується літніх людей і тих, хто перебуває на самоізоляції чи має ознаки респіраторних захворювань.

Священники наголошують, що господар сім’ї або один зі старших її членів може вдома покропити великодній кошик свяченою водою. Для тих, хто все ж таки вирішив освятити паску у храмі, це можна буде зробити у суботу, перед Великоднем, з 15-ої до 20-ої години, а у неділю з 4-ої години ночі і до 8-ої ранку – на території храмів ПЦУ та з 5-ої ранку і до 9-ї – в УПЦ.

Варто нагадати, що при цьому усі мають бути у масці чи респіраторі та дотримуватися “соціальної дистанції». Щоб не було скупчення, на територію почергово заходитимуть по кілька чоловік.



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Теги: Великдень, паска, Нововолинськ
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