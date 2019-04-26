Великдень в умовах карантину: як святитимуть паску у Нововолинську

У Нововолинській міській раді разом зі священнослужителями напрацювали алгоритм дій щодо Богослужінь у храмах міста.Про це повідомляє відділ інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.Усвідомлюючи небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу, усі погодилися з тим, що нині важливо й необхідно дотримуватися карантинних норм.Службау церквах проходитиме згідно з графіками, однак за правилами карантину там разом з усіма тими, хто здійснює богослужіння, може перебувати не більше 10 осіб. А святкова літургія транслюватиметься в режимі онлайн. Отож нововолинцям рекомендують максимально залишатися вдома. Особливо це стосується літніх людей і тих, хто перебуває на самоізоляції чи має ознаки респіраторних захворювань.Священники наголошують, що господар сім’ї або один зі старших її членів може вдома покропити великодній кошик свяченою водою. Для тих, хто все ж таки вирішив освятити паску у храмі, це можна буде зробити у суботу, перед Великоднем, з 15-ої до 20-ої години, а у неділю з 4-ої години ночі і до 8-ої ранку – на території храмів ПЦУ та з 5-ої ранку і до 9-ї – в УПЦ.Варто нагадати, що при цьому усі мають бути у масці чи респіраторі та дотримуватися “соціальної дистанції». Щоб не було скупчення, на територію почергово заходитимуть по кілька чоловік.