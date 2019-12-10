На Волині затримали двох «чорних лісорубів» із бензопилою
Сьогодні, 17:12
Працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» у Маневицькому районі затримали двох осіб на самовільній порубці у Тельчівському лісництві.
Інцидент трапився вчора, 13 квітня, вночі, - йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
На місці самовільної порубки виявили бензопилу. Лісопорушники одразу визнали свою вину. Про факт повідомили поліцію Волині.
Зважаючи на те, що сума завданих збитків у цьому випадку становить більше 32 тисяч гривень, за такі дії порушникам загрожує кримінальна відповідальність.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора, 13 квітня, вночі, - йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
На місці самовільної порубки виявили бензопилу. Лісопорушники одразу визнали свою вину. Про факт повідомили поліцію Волині.
Зважаючи на те, що сума завданих збитків у цьому випадку становить більше 32 тисяч гривень, за такі дії порушникам загрожує кримінальна відповідальність.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 17:32
У Торчині від коронавірусу помер 19-річний хлопець
Сьогодні, 17:23
На Волині затримали двох «чорних лісорубів» із бензопилою
Сьогодні, 17:12
У Ковелі викрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:11