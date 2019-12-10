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На Волині затримали двох «чорних лісорубів» із бензопилою

На Волині затримали двох «чорних лісорубів» із бензопилою
Працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» у Маневицькому районі затримали двох осіб на самовільній порубці у Тельчівському лісництві.

Інцидент трапився вчора, 13 квітня, вночі, - йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

На місці самовільної порубки виявили бензопилу. Лісопорушники одразу визнали свою вину. Про факт повідомили поліцію Волині.

Зважаючи на те, що сума завданих збитків у цьому випадку становить більше 32 тисяч гривень, за такі дії порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, лісопорушники, затримання
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