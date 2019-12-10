На Волині затримали двох «чорних лісорубів» із бензопилою





Інцидент трапився вчора, 13 квітня, вночі, -



На місці самовільної порубки виявили бензопилу. Лісопорушники одразу визнали свою вину. Про факт повідомили поліцію Волині.



Зважаючи на те, що сума завданих збитків у цьому випадку становить більше 32 тисяч гривень, за такі дії порушникам загрожує кримінальна відповідальність.



Головне фото - ілюстративне.

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