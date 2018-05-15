У Ковелі викрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО





Під час обшуку у помешканні волинянина вилучили верстати для обробки бурштину, понад 5,5 кг необробленого каміння та розфасований у пакетики оброблений бурштин вагою майже 300 г, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



Наразі вирішують питання про призначення експертиз та арешт вилученого майна. Триває досудове розслідування.



До слова, згідно із санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік обладнав цех для технологічної обробки "сонячного каміння".Під час обшуку у помешканні волинянина вилучили верстати для обробки бурштину, понад 5,5 кг необробленого каміння та розфасований у пакетики оброблений бурштин вагою майже 300 г, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Наразі вирішують питання про призначення експертиз та арешт вилученого майна. Триває досудове розслідування.До слова, згідно із санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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